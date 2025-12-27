Erzincan Beyaza Büründü: Geçitlerde Karla Mücadelede Seferberlik

Erzincan beyaza büründü: Ekipler teyakkuzda

Erzincan’da gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı, kent merkezini ve yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Şehirde kartpostallık görüntüler oluşurken, ulaşımda aksama yaşanmaması için ekipler teyakkuza geçti.

Beklenen karın etkisiyle bazı noktalarda kar kalınlığı yer yer artarken, sabah saatlerinde vatandaşlar araçlarının üzerindeki karları fırçalarla temizleyerek işlerine yöneldi.

Çocukların neşesi, sürücüler için zorluk

Park ve bahçelerde biriken kar, görsel bir şölen sunup çocuklar için eğlence kaynağına dönüşürken, sürücüler ve işe gitmeye çalışan vatandaşlar zorlu yol şartları ile karşılaştı. Belediye ve Karayolları ekipleri, ana arterlerde ve kaldırımlarda temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kritik geçitlerde aralıksız çalışma

En yoğun yağış, Erzincan’ı komşu illere bağlayan yüksek rakımlı geçitlerde hissedildi. Sakaltutan Geçidi (Erzincan-Sivas kara yolu, 2 bin 160 rakım) ve Ahmediye Geçidi (Erzincan-Gümüşhane kara yolu, 2 bin 120 rakım) bölgesinde kar ve tipinin ulaşımı olumsuz etkilediği bildirildi. Karayolları 164. Şube Şefliğine bağlı iş makineleri, geçitleri ulaşıma açık tutmak için 24 saat esasına göre çalışıyor; bölge trafik ekipleri ise zincirsiz ve hazırlıksız araçların geçişine izin vermiyor.

Meteorolojiden uyarı

Meteoroloji yetkilileri, yağışların yüksek kesimlerde devam edeceğini bildirerek buzlanma ve don olaylarına karşı uyarılarda bulundu. Özellikle şehirlerarası yola çıkacak sürücülerin kış lastiği, zincir ve çekme halatı gibi ekipmanları bulundurmaları gerektiği vurgulandı.

