DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.753.532,86 0,21%

Erzincan Beyaza Büründü: Geçitlerde Karla Mücadelede Seferberlik

Erzincan’da gece başlayan yoğun kar yağışı kent merkezini ve yüksek geçitleri beyaza bürüdü; ekipler ulaşımı kesintisiz tutmak için 24 saat çalışıyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 10:23
Erzincan Beyaza Büründü: Geçitlerde Karla Mücadelede Seferberlik

Erzincan beyaza büründü: Ekipler teyakkuzda

Erzincan’da gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı, kent merkezini ve yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Şehirde kartpostallık görüntüler oluşurken, ulaşımda aksama yaşanmaması için ekipler teyakkuza geçti.

Beklenen karın etkisiyle bazı noktalarda kar kalınlığı yer yer artarken, sabah saatlerinde vatandaşlar araçlarının üzerindeki karları fırçalarla temizleyerek işlerine yöneldi.

Çocukların neşesi, sürücüler için zorluk

Park ve bahçelerde biriken kar, görsel bir şölen sunup çocuklar için eğlence kaynağına dönüşürken, sürücüler ve işe gitmeye çalışan vatandaşlar zorlu yol şartları ile karşılaştı. Belediye ve Karayolları ekipleri, ana arterlerde ve kaldırımlarda temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kritik geçitlerde aralıksız çalışma

En yoğun yağış, Erzincan’ı komşu illere bağlayan yüksek rakımlı geçitlerde hissedildi. Sakaltutan Geçidi (Erzincan-Sivas kara yolu, 2 bin 160 rakım) ve Ahmediye Geçidi (Erzincan-Gümüşhane kara yolu, 2 bin 120 rakım) bölgesinde kar ve tipinin ulaşımı olumsuz etkilediği bildirildi. Karayolları 164. Şube Şefliğine bağlı iş makineleri, geçitleri ulaşıma açık tutmak için 24 saat esasına göre çalışıyor; bölge trafik ekipleri ise zincirsiz ve hazırlıksız araçların geçişine izin vermiyor.

Meteorolojiden uyarı

Meteoroloji yetkilileri, yağışların yüksek kesimlerde devam edeceğini bildirerek buzlanma ve don olaylarına karşı uyarılarda bulundu. Özellikle şehirlerarası yola çıkacak sürücülerin kış lastiği, zincir ve çekme halatı gibi ekipmanları bulundurmaları gerektiği vurgulandı.

ERZİNCAN’DA GECE SAATLERİNDE BAŞLAYAN VE ETKİSİNİ ARTIRAN KAR YAĞIŞI, KENT MERKEZİNİ VE YÜKSEK...

ERZİNCAN’DA GECE SAATLERİNDE BAŞLAYAN VE ETKİSİNİ ARTIRAN KAR YAĞIŞI, KENT MERKEZİNİ VE YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜDÜ. ŞEHİRDE KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞURKEN, ULAŞIMDA AKSAMA YAŞANMAMASI İÇİN EKİPLER TEYAKKUZA GEÇTİ

ERZİNCAN’DA GECE SAATLERİNDE BAŞLAYAN VE ETKİSİNİ ARTIRAN KAR YAĞIŞI, KENT MERKEZİNİ VE YÜKSEK...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik Osmaneli’de İçme Suyu Tesislerinin Elektrik Altyapısı Güçlendirildi
2
Yozgat'tan Dünyaya: Çekerek Alabalıkları Rusya ve Japonya'ya İhraç Ediliyor
3
Vali Musa Işın Altıntaş Zafer OSB'de İncelemelerde Bulundu: Yatırım ve Altyapı Öne Çıktı
4
Bilecik Liselerarası Futbolun Şampiyonu: Bilecik MTAL
5
Bilecik’te 11 Bin Fidan: Gölpazarı'nda 143 Üreticiye %37,5 Hibe
6
Bilecik'te Kızılay ve Emniyetten 53 Ünite Kan Bağışı
7
Kahramanmaraş'ta Soğuk Hava Uyarısı: Sıcaklıklar 6-10°C Düşecek

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye