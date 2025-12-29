Erzincan'da 3 yaşındaki Ezo'nun 'Pırıl' Kuzuya Şefkati Yürekleri Isıttı

Minik çocuğun duyarlı davranışı izleyenleri gülümsetti

Erzincanda, 3 yaşındaki Ezo ile ailesinin 'Pırıl' adını verdiği kuzu arasında kurulan bağ, köy yaşamının en sıcak karelerinden birini oluşturdu. Annesi tarafından reddedilen Pırıl, küçük Ezo'nun sevgi dolu ilgisiyle günbegün güç topluyor.

Her sabah aile fertlerinin ağıldan getirdiği Pırıl'ı kucağına alan Ezo, onu severek biberonla sütle besliyor. Karnı doyan kuzu ile oynadığı, sarıldığı anlar çevredekilerin yüzünde tebessüm bırakıyor.

Henüz 3 yaşında olmasına rağmen Ezo'nun sergilediği şefkat, hayvanlara karşı duyarlılığın ve merhametin önemini yeniden hatırlattı. Bu görüntüler, küçük bir çocuğun sevgiyle hayata dokunuşunu gözler önüne seriyor ve izleyenleri etkiliyor.

