İzmir'e Mevsimin İlk Karı Düştü: Bozdağ 2 bin 159 Metrede Beyaza Büründü

İzmir'e mevsimin ilk karı düştü

İzmir’de soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte, kentin en yüksek noktası olan Ödemiş ilçesindeki Bozdağa mevsimin ilk karı düştü. Gece saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Bozdağ’ın yüksek kesimlerinde, 2 bin 159 metre rakım civarında kar örtüsü oluştu. Karın başlamasıyla bölgedeki doğa beyaza büründü ve manzara kış görüntülerini andırdı.

Bölgedeki hazırlıklar ve uyarılar

Kar yağışının başlamasıyla birlikte kayak tesisleri ve teleferik hattının bulunduğu alanlarda hareketlilik bekleniyor. Butik otel ve pansiyon işletmecileri, yeni yılın yaklaşmasıyla rezervasyon süreçlerine başladı ve hazırlıklarını tamamladı.

Belediye ekipleri, kar yağışının ulaşımda aksamalara yol açmaması için bölgede önlem aldı. Ekipler, yollar üzerinde tuzlama çalışmalarını sürdürürken, bölgeye gidecek vatandaşların dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

