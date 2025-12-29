DOLAR
TÜMBULSEVDER’den Bursa’da Kar Dinlemeyen Tekerlekli Sandalye Yardımı

TÜMBULSEVDER Başkanı Selahattin Turan, kar ve dondurucu soğuğa rağmen Bursa’da bin 24 tekerlekli sandalye dağıttı; bağışlar medikal firmalarına yönlendiriliyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:27
TÜMBULSEVDER’den Bursa’da Kar Dinlemeyen Tekerlekli Sandalye Yardımı

TÜMBULSEVDER’den Bursa’da kar dinlemeyen yardım

Selahattin Turan önderliğinde bin 24 tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine ulaştı

TÜMBULSEVDER Genel Başkanı Selahattin Turan, kar yağışı ve dondurucu soğuğa aldırış etmeden Bursa’da ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye ulaştırmayı sürdürüyor. Derneğin çalışmalarında bugüne kadar bin 24 tekerlekli sandalye teslim edildi.

Derneğin yardım modelinde farklı bir yöntem benimsendi: nakdi bağış kabul etmez ve hayırseverler doğrudan medikal firmalarına yönlendiriliyor. Firmalar tarafından gönderilen tekerlekli sandalyeler dernek aracılığıyla doğrudan ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor. Bu yaklaşım, hem şeffaflığı artırıyor hem de yardımların israf veya gecikme olmadan ulaştırılmasını sağlıyor.

Başkan Turan, uygulanan yöntemin kısa sürede başarılı sonuçlar verdiğini ve zorlu hava koşullarına rağmen yardım faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini vurguladı. TÜMBULSEVDER, ihtiyaç sahiplerinin hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarını gönüllülük esasıyla sürdürüyor.

Selahattin Turan sözlerini şöyle sürdürdü:

“TÜMBULSEVDER olarak sosyal sorumluluk duygusu ile hareket ederek, sosyal farkındalık ortaya koymaya devam ediyoruz. Hepimizin bir engelli adayı olduğunu bilerek ve en büyük engelin de sevgisizlik olduğunu düşünerek bu duygu ile hareket ediyoruz. Yarının bir dakikasının ne olacağını düşünemiyoruz. Bu yüzden de bize bu sosyal sorumluluk düşüncesinde, gönül köprüleri kurma yolunda emeklerinden ve yüreklerinden dolayı tüm hayırsever dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz bu projeyi gerçekleştirirken bin 24’üncü sandalyemizi bugün teslim ediyoruz. Bizi başarılı kılan en büyük etken dernek olarak akçeli işlerden uzak çalışıyoruz. Derneğimizi para işinden uzak tutuyoruz. Hayırseveri medikal firmasına yönlendiriyoruz. Medikal firmasından aldığımız tekerlekli sandalyeleri de Allah’ın bize emaneti olan canlarımıza hediye ediyoruz” dedi.

Dernek, yardım faaliyetlerine gönüllülük esasıyla devam ederek toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

