İzmir Ekonomi Üniversitesi, Türkiye'de İklim Eyleminde Lider

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik projeleri ve uluslararası iş birlikleriyle öne çıktı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklanan 2025 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'na göre İEÜ, 'İklim Eylemi' kategorisinde Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında 1. sıraya yerleşirken, genel sıralamada 7. oldu. Raporda Times Higher Education (THE) verilerinin referans alındığı ve üniversitenin dünya genelinde 200-300 bandında konumlandığı vurgulandı.

İEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu sonuçla ilgili olarak şunları söyledi: "Geleceği düşünen, doğayı koruyan ve insanlık adına sorumluluk alan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

SENLAB ve uluslararası projeler

Küresel ısınma, enerji kaynaklarındaki daralma ve yeşil dönüşüm ihtiyacı İEÜ’yü harekete geçirdi. Üniversite, iklim odaklı stratejik eylem planı kapsamında 2024 yılının Ekim ayında Sürdürülebilir Enerji ve İklim Politikaları Araştırma Merkezi (SENLAB)'ı kurdu.

Merkezin direktörlüğüne getirilen Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, bugüne dek 15 uluslararası projede yer almış, 40'tan fazla yayın yapmış ve 2020 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü almış bir isim. SENLAB, Horizon 2020 ve Horizon Europe programları kapsamında yürütülen ve toplam bütçesi 20 milyon euroyu aşan çok sayıda uluslararası projede aktif rol alıyor; çalışmalar iklim-nötr gelecek, enerji verimliliği ve sürdürülebilir yaşam alanlarına odaklanıyor.

Karbon ayak izi ölçümü ve sertifikasyon

İEÜ, Ege Bölgesi'nde karbon ayak izini hesaplayan ilk üniversite oldu. Prof. Dr. Fehmi Görkem Üçtuğ yürütücülüğündeki çalışmada kampüs enerji tüketimi ve öğrencilerin ulaşımından kaynaklanan salımlar dahil geniş veri analizi yapıldı. Dünya genelinde kabul edilen kurumsal sera gazı envanteri hesaplama standartları kullanılarak yürütülen çalışma sonucunda İEÜ, ISO 14064-1 Kurumsal Sera Gazı Envanteri Doğrulama Sertifikası'nı almaya hak kazandı.

Eğitimde sürdürülebilirlik entegrasyonu

Üniversite, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) doğrultusunda ders içeriklerini güncelledi. Sağlık ve Kaliteli Yaşam, Temiz Su ve Sanitasyon, Erişilebilir ve Temiz Enerji gibi başlıklar müfredatlara eklendi; öğrencilerin iklim değişikliğiyle mücadelede aktif rol alması hedefleniyor.

Güzelbahçe Kampüsü: Çevre dostu altyapı

İzmir'e dünya çapında bir eğitim üssü kazandırma hedefiyle yapımına başlanan İEÜ Güzelbahçe Kampüsü'nün ilk etabının 2026 yılının Temmuz ayında tamamlanması planlanıyor. Yeni kampüs, temiz enerji teknolojileri, enerji performansı optimize edilmiş binalar ve kampüs içi ulaşımda elektrikli araçlar gibi çevre dostu çözümlerle örnek olacak. Yerleşke, sürdürülebilir yaşam anlayışını ve İEÜ'nün iklim vizyonunu somutlaştıracak.

Üniversitenin rolü ve sorumluluk vurgusu

Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, iklim odaklı çalışmaların seçim değil zorunluluk olduğunu vurgulayarak şunları ekledi: "Bu doğrultuda attığımız her adımda, bilimin yol göstericiliğine ve ortak aklın dönüştürücü etkisine inanıyoruz. Üniversitelerin iklim eylemi alanındaki liderliği, adil ve yaşanabilir bir dünya için de oldukça önemli."

Biresselioğlu, ayrıca "Gelecek kuşaklara yaşanabilir, sağlıklı ve dengeli bir dünya bırakma sorumluluğumuz var. Bu konuda üniversiteler; toplumu dönüştüren, insanlara yol gösteren ve çözüm üreten merkezler olmalı" ifadelerini kullandı. YÖK raporunda elde edilen başarı, üniversitenin bu rolünü somut bir şekilde ortaya koydu.

İEÜ REKTÖR YARDIMCISI PROF. DR. MEHMET EFE BİRESSELİOĞLU