Erzincan'da 503 Köy Yolu Kar ve Tipi Nedeniyle Kapandı

Erzincan'da 2 gündür etkili kar ve tipi nedeniyle kapanan 503 köy yolunu açma çalışmaları, 92 personel ve çok sayıda iş makinesiyle sürüyor; bölge için uyarılar yapıldı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 08:31
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 08:35
Erzincan'da 2 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 503 köy yolunun yeniden açılması için İl Özel İdaresi ekipleri aralıksız çalışma yürütüyor. Kar ve tipinin etkisini yitirmesinin ardından sahaya çıkan ekipler, özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan karla mücadeleyi hızlandırdı.

Kapanan güzergâhlarda kar kalınlığının 2 metreyi aştığı yerler bulunuyor. Ekiplerin yürüttüğü geniş çaplı çalışmada görev alan iş makineleri ve personel şu şekilde bildirildi: 14 greyder, 3 dozer, 10 loader, 7 beko loader ve 1 bıçaklı kamyon. Yol açma çalışmalarında toplam 92 personel sahada görev yapıyor.

Yetkililer olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğüne dikkat çekerek sürücüleri ve vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Meteorolojik değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği; buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği, Erzurum'un güney kesimleri ile Erzincan ve çevresinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor.

Ayrıca yetkililer, buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı ve bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu uyarısında bulundu.

