Erzincan'da İlginç Dostluk: Tilkiyi Eliyle Besleyen İşadamı

Erzincan Tercan Mercan'da işadamı Menderes Karagül, çiftlik evinde alıştırdığı tilkiyi elinden gofret vererek besliyor; tilkinin rahat tavırları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 09:08
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 09:34
Mercan beldesinde sıra dışı doğa hikâyesi

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Mercan beldesi'nde yaşayan işadamı Menderes Karagül, çiftlik çevresinde başlayan bir karşılaşmayı zamanla sıcak bir dostluğa dönüştürdü.

Karagül, çiftliğin etrafında gördüğü bir tilki için belli noktalara yiyecek bırakmaya başladı. Günler ilerledikçe tilkinin insanlara yönelik mesafesi azaldı ve hayvan, Karagül'e alıştı.

Evde elinden besleniyor

Bir süre sonra tilki çiftliğe daha sık gelmeye başladı; öyle ki bir süre sonra evin içine kadar girip Menderes Karagül'ün elinden gofret yiyerek beslenir hale geldi. Tilkinin son derece rahat tavırları bölgedeki dikkat çekici detaylardan biri oldu.

Tilkinin rahatlığı ve Karagül ile kurduğu bu alışılmışın dışı ilişki, Mercan beldesinde ilgiyle izleniyor.

