DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.760.615,3 -0,17%

Erzincan'da Kanser Hastası Kadınlar Rattan Kursunda Umut Örüyor

Erzincan'da kanser hastası kadınlar ERMEK'in Rattan Kursu'nda terapi amaçlı ev aksesuarları üreterek sosyalleşiyor ve gelir elde ediyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 07:49
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 07:59
Erzincan'da Kanser Hastası Kadınlar Rattan Kursunda Umut Örüyor

Erzincan'da Kanser Hastası Kadınlar Rattan Kursunda Umut Örüyor

Erzincan’da kanser hastası kadınlar, Erzincan Belediyesi Meslek Edindirme ve Eğitim Kursları (ERMEK) tarafından açılan Rattan Kursu ile terapi amaçlı ev aksesuarları tasarladı.

Kursta kadınlar, rattan ile çanta, sepet, duvar aksesuarları yaparak umutlarını tasarladıkları objelere taşıdı.

Haftada 1 gün gerçekleştirilen kursta kadınlar, örme tekniklerini, malzemenin bakımını ve ürün yapımını öğreniyor; aynı zamanda el emeği ürünlerini ekonomik kazanca dönüştürüyorlar.

"Burada hepimiz kanser hastasıyız, hepimiz kemoterapi almış insanlarız" diyen kursiyer Sacide Yıldız, kursta moral ve motivasyon amaçlı ürünler yaptıklarını söyledi. Sepet gibi birçok ürün çıkardıklarını belirten Yıldız, "Burası bizim açımızdan, çok güzel, çok keyifli ve eğlenceli geçiyor. Burada çayımızı, kahvemizi içiyoruz. Beraberinde hocamızla çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Bizim için çok iyi geldi. Bu sayede biraz olsun dertlerimizden üzüntülerimizden uzak kalıp güzel işler çıkardık" dedi.

Bir diğer kursiyer Mediha Demir ise kurs aldıkları süreçte hastalıklarını unuttuklarını ifade ederek, "Kendimizle daha barışık oluyoruz, sosyalleşiyoruz. Kurs bize çok iyi geliyor" diye konuştu.

Erzincan Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olarak görev yapan Merve Aksun, kursun kemoterapi hastalarına özel olarak açıldığını ve moral, motive vermek amacı taşıdığını aktardı.

Aksun, kursiyerlerin moral ve motivasyon bulmasının yanı sıra ürettikleri ürünlerle gelir elde ettiklerini, hali hazırda birçok ürün yapıp sattıklarını kaydetti. Öte yandan kursta aile gibi olduklarını ifade eden Aksun, "Biz burada bir aile olduk her şeyden önemlisi. Beraber gülüp eğleniyoruz. Aynı zamanda da sohbet eşliğinde sepetlerimizi örüyoruz" şeklinde konuştu.

KANSER HASTASI KADINLAR, UMUTLARINI RATTAN OBJELERE TAŞIDI

KANSER HASTASI KADINLAR, UMUTLARINI RATTAN OBJELERE TAŞIDI

KANSER HASTASI KADINLAR, UMUTLARINI RATTAN OBJELERE TAŞIDI

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Kanser Hastası Kadınlar Rattan Kursunda Umut Örüyor
2
Türkiye’nin İlk Serebral Palsili Uzay Mühendisi Turgay Karakaş, Abdulkadir Konukoğlu’nu Ziyaret Etti
3
Milletvekili Alkayış'tan İHA Adıyaman Ziyareti
4
Ardahan'da Şehir Merkezine İnen Kurt Cep Telefonuyla Görüntülendi
5
Muş'ta Yoğun Kar: 250 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
6
Yüksekova'da Kara Saplanan Ambulansı Karla Mücadele Ekipleri Kurtardı
7
Tendürek Geçidi'nde Kızılay'tan Mahsur Kalan Sürücülere Yardım

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti