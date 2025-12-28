Sungurlu'da Halk Ekmek Fabrikası Günlük 30 Bin Kapasiteyle Yükseliyor

Sungurlu'da Halk Ekmek Fabrikası İnşaatı Hızla İlerliyor

Sungurlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası projesinde inşaat çalışmaları planlanan takvim çerçevesinde tüm hızıyla devam ediyor. Tesis, ilçenin ekmek ihtiyacını karşılayacak modern bir üretim altyapısına sahip olacak.

27 Eylül'de atılan temel ve üretim kapasitesi

Belediye Başkanı Muhsin Dere’nin talimatları doğrultusunda 27 Eylül tarihinde temeli atılan tesiste, inşaat, altyapı ve teknik donanım çalışmaları eş zamanlı yürütülüyor. Günlük 30 bin ekmek üretim kapasitesine sahip olacak modern tesis, vatandaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı ekmeğe kolay erişimini sağlayacak.

Kalite ve erişilebilirlik hedefleri

Tesisin tamamlanmasıyla Sungurlu'da ekmek üretiminde hem kalite hem de erişilebilirlik kayda değer oranda artacak. Modern üretim ve dağıtım altyapısı, ilçede ekmeğe ulaşımı kolaylaştırmayı hedefliyor.

SUNGURLU BELEDİYESİ TARAFINDAN TEMELİ ATILAN VE İLÇENİN EKMEK İHTİYACINI KARŞILAYACAK OLAN HALK EKMEK FABRİKASI’NDA İNŞAAT ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR. GÜNLÜK 30 BİN EKMEK ÜRETİM KAPASİTESİNE SAHİP OLACAK MODERN TESİS, VATANDAŞIN SAĞLIKLI VE UYGUN FİYATLI EKMEĞE ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRACAK.