Sungurlu'da Halk Ekmek Fabrikası Günlük 30 Bin Kapasiteyle Yükseliyor

27 Eylül'de temeli atılan Sungurlu Halk Ekmek Fabrikası inşaatı sürüyor; modern tesis günlük 30 bin ekmekle sağlıklı ve uygun fiyatlı ekmek sağlayacak.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 10:11
Sungurlu'da Halk Ekmek Fabrikası İnşaatı Hızla İlerliyor

Sungurlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası projesinde inşaat çalışmaları planlanan takvim çerçevesinde tüm hızıyla devam ediyor. Tesis, ilçenin ekmek ihtiyacını karşılayacak modern bir üretim altyapısına sahip olacak.

27 Eylül'de atılan temel ve üretim kapasitesi

Belediye Başkanı Muhsin Dere’nin talimatları doğrultusunda 27 Eylül tarihinde temeli atılan tesiste, inşaat, altyapı ve teknik donanım çalışmaları eş zamanlı yürütülüyor. Günlük 30 bin ekmek üretim kapasitesine sahip olacak modern tesis, vatandaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı ekmeğe kolay erişimini sağlayacak.

Kalite ve erişilebilirlik hedefleri

Tesisin tamamlanmasıyla Sungurlu'da ekmek üretiminde hem kalite hem de erişilebilirlik kayda değer oranda artacak. Modern üretim ve dağıtım altyapısı, ilçede ekmeğe ulaşımı kolaylaştırmayı hedefliyor.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

