DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.760.550,12 -0,17%

Yüksekova'da Kar 40 cm'i Aştı: Araçlar ve Tek Katlı Evler Kara Gömüldü

Yüksekova'da akşam saatlerinde yoğunlaşan kar yağışı merkezde 40 cm, yüksek kesimlerde yarım metreyi aştı; araçlar ve tek katlı evler kar altında kaldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 10:00
Yüksekova'da Kar 40 cm'i Aştı: Araçlar ve Tek Katlı Evler Kara Gömüldü

Yüksekova'da Kar 40 cm'i Aştı: Araçlar ve Tek Katlı Evler Kara Gömüldü

Yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi geçti.

Yoğun yağış nedeniyle park halindeki araçlar ve tek katlı evler tamamen kara gömüldü, birçok noktada ulaşım sıkıntıya girdi.

Ulaşımda aksamalar ve yol çalışmaları

Kar yağışı ve tipi, şehirler arası ulaşımı da etkiledi. Yüksekova-Van ve Yüksekova-Şemdinli kara yollarında görüş mesafesinin düşmesi sürücülerin ilerlemesini güçleştirdi. Aynı zamanda çok sayıda köy yolu kapanarak yerel ulaşımı aksattı.

Kapalı yolların açılması ve günlük yaşamın normale dönmesi için Karayolları 17. Şube Şefliği, Yüksekova Belediyesi ve İl Özel İdaresi şantiye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar çocuklara eğlence, ekipler seferber

Ulaşımda yaşanan aksamalara rağmen kar, çocuklar için eğlenceye dönüştü; dışarı çıkanlar kartopu oynayıp kardan adam yaptı. Kar yağışına sevindiğini söyleyen Ahmet Kara, "İki gündür süren yağışla birlikte güzel manzaralar oluştu. Biz de bu anları fotoğraflayarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLERKEN, İLÇE...

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLERKEN, İLÇE MERKEZİNDE KAR KALINLIĞI 40 SANTİMETREYE GEÇTİ. ARAÇLAR VE TEK KATLI EVLER KARA GÖMÜLDÜ.

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLERKEN, İLÇE...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sosyal medyanın desteğiyle Bursa'da Kırgız-Türk düğünü
2
Sungurlu'da Halk Ekmek Fabrikası Günlük 30 Bin Kapasiteyle Yükseliyor
3
Sakarya'da Kar Mesaisi: Yükseklerde 30 cm, Trafikte Aksamalar
4
Kop Dağı Geçidi'nde Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor
5
Palandöken’de Kar ve Kayak Keyfi: Pistler Doldu Taştı
6
Adana’da Apartmanlar Arasında Tarla Satılmadı: Patatesle Üretim Sürüyor
7
Sinop Ayancık'ta Kar Yağışı: Çangal Dağı'nda Kar 30 Santimetreye Ulaştı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti