Yüksekova'da Kar 40 cm'i Aştı: Araçlar ve Tek Katlı Evler Kara Gömüldü

Yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi geçti.

Yoğun yağış nedeniyle park halindeki araçlar ve tek katlı evler tamamen kara gömüldü, birçok noktada ulaşım sıkıntıya girdi.

Ulaşımda aksamalar ve yol çalışmaları

Kar yağışı ve tipi, şehirler arası ulaşımı da etkiledi. Yüksekova-Van ve Yüksekova-Şemdinli kara yollarında görüş mesafesinin düşmesi sürücülerin ilerlemesini güçleştirdi. Aynı zamanda çok sayıda köy yolu kapanarak yerel ulaşımı aksattı.

Kapalı yolların açılması ve günlük yaşamın normale dönmesi için Karayolları 17. Şube Şefliği, Yüksekova Belediyesi ve İl Özel İdaresi şantiye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar çocuklara eğlence, ekipler seferber

Ulaşımda yaşanan aksamalara rağmen kar, çocuklar için eğlenceye dönüştü; dışarı çıkanlar kartopu oynayıp kardan adam yaptı. Kar yağışına sevindiğini söyleyen Ahmet Kara, "İki gündür süren yağışla birlikte güzel manzaralar oluştu. Biz de bu anları fotoğraflayarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLERKEN, İLÇE MERKEZİNDE KAR KALINLIĞI 40 SANTİMETREYE GEÇTİ. ARAÇLAR VE TEK KATLI EVLER KARA GÖMÜLDÜ.