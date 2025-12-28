DOLAR
Sakarya'da Kar Mesaisi: Yükseklerde 30 cm, Trafikte Aksamalar

Sakarya'da kar yağışı yüksek kesimlerde yer yer 30 santimetreye ulaşırken, Karasu'da trafik aksadı; Kocaali Kestanepınarı'nda mahalle sakinleri karın keyfini çıkardı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 10:18
Sakarya'da etkisini gösteren kar yağışı, yüksek kesimlerde yer yer 30 santimetre'ye ulaşarak kent genelinde hayatı etkiledi. Beyaz örtü, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kısa sürede etkisini hissettirdi.

Beyaz örtü manzaraları ve olumsuz etkiler

Kar kalınlığının bazı noktalarda 30 santimetre'yi bulduğu şehirde, yağış hem günlük hayatı olumsuz etkiledi hem de doğaseverler için seyirlik manzaralar oluşturdu.

Ulaşımda aksamalar: Karasu'da yolda kalanlar

Karasu ilçe merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan ve yolda kalan bazı sürücüler, araçlarını kurtarmak için çekici yardımı almak zorunda kaldı.

Kocaali Kestanepınarı'nda kar keyfi

Kocaali ilçesi Kestanepınarı Mahallesi'nde ise karın keyfi sürüldü. Mahalle sakinleri, beyaz örtüyle kaplanan doğada bir araya gelerek sıcak içecekler eşliğinde vakit geçirdi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

