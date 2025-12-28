Sakarya'da Kar Mesaisi: Yükseklerde 30 cm, Trafikte Aksamalar

Sakarya'da etkisini gösteren kar yağışı, yüksek kesimlerde yer yer 30 santimetre'ye ulaşarak kent genelinde hayatı etkiledi. Beyaz örtü, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kısa sürede etkisini hissettirdi.

Beyaz örtü manzaraları ve olumsuz etkiler

Kar kalınlığının bazı noktalarda 30 santimetre'yi bulduğu şehirde, yağış hem günlük hayatı olumsuz etkiledi hem de doğaseverler için seyirlik manzaralar oluşturdu.

Ulaşımda aksamalar: Karasu'da yolda kalanlar

Karasu ilçe merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan ve yolda kalan bazı sürücüler, araçlarını kurtarmak için çekici yardımı almak zorunda kaldı.

Kocaali Kestanepınarı'nda kar keyfi

Kocaali ilçesi Kestanepınarı Mahallesi'nde ise karın keyfi sürüldü. Mahalle sakinleri, beyaz örtüyle kaplanan doğada bir araya gelerek sıcak içecekler eşliğinde vakit geçirdi.

SAKARYA’DA BEKLENEN KAR YAĞIŞININ GELMESİYLE BİRLİKTE YÜKSEK KESİMLERDEKİ YAĞIŞ ORANI DA ARTTI. YER YER 30 CM’Yİ BULAN KAR, YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜRKEN, VATANDAŞA İSE ZOR ANLAR YAŞATTI.