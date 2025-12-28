DOLAR
Sosyal medyanın desteğiyle Bursa'da Kırgız-Türk düğünü

Sosyal medyada gündem olan Kutkeldi Eleman Uulu ile Ayşe Sevim'in 27 Aralık düğününe, konvoy iptaline rağmen geniş katılım oldu.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 10:09
26 yaşındaki Kutkeldi Eleman Uulu ile Ayşe Sevim çifti, Bursa'da 27 Aralık'ta gerçekleştirdikleri düğünle sosyal medyanın gündemine oturdu. Kırgızistan Türkü olan Kutkeldi Eleman Uulu'nun yaptığı paylaşım büyük ilgi çekti.

Konvoy çağrısı, iptal ve sahadaki destek

Uulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "27 Aralık’ta düğünümüz var. Rica etsem gelip konvoyumuzda beni yalnız koymazsanız olur mu" ifadelerini kullandı. Ailesini çocuk yaşta kaybettiği ve Türkiye'de fazla yakınının bulunmadığı bilgisiyle paylaşım kısa sürede yayıldı ve binlerce kişi destek sözü verdi.

Beklenenden çok daha büyük bir ilgi oluşması üzerine damat adayı, oluşabilecek yoğunluğun trafikte güvenlik riski yaratabileceğini düşünerek konvoy organizasyonunu iptal etti. Buna rağmen düğün günü Bursa'da onlarca aile konvoya katılarak genç çifti yalnız bırakmadı.

Kutkeldi Eleman Uulu yaptığı açıklamada, "Sosyal medya üzerinden bir çağrıda bulundum. Sosyal medyanın büyük bir mecra olmasından dolayı çok fazla etkileşim oldu ve birçok kişi katılmak istedi. Bizler de güvenlik açısından oluşabilecek risklerden dolayı iptal etmek zorunda kaldık. Ama sağ olsunlar tanıdıklarımız gelip yanımızda oldu. Güzel dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Diplomatik destek ve dayanışma mesajları

Kırgızistan İstanbul Başkonsolosu Chyngyz Toktobekov törende yaptığı konuşmada, "Kırgız ve Türk halklarının kardeş olmasının çok büyük bir ispatıdır bu düğün. Bu mutlu günü beraber paylaşmak için buradayız. Bizler de bugün burada damadımızı, gelin hanımı, aileyi ve ortamı gördük. Sosyal medyadaki paylaşımları gururla izledik. Haberi alır almaz ’bizim de orada olmamız lazım’ dedik. Bugün iki gencin beraber olması ülkelerimizin kardeşliğinin bir ispatıdır" ifadelerini kullandı.

Kırgız Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Bilal Tutuş ise, "Kırgızistan Bursa Fahri Konsolosluğu olarak gençlerimizin yanlarında olduğumuzu, üzerimize düşen neyse gerekeni yapacağımızı belirttik. Daha sonra başkonsolosluğumuza ve büyükelçiliğimize konu ile ilgili bilgi verdik. Sağ olsunlar onlar da hemen konuya dahil oldu. Bizler ailemizin evine de ziyarette bulunduk. Bizleri çok güzel ağırladılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ve hediyelerini takdim ettik. İki ülke arasında yüzyıllardır süre gelen bir dostluk var. Biz aynı din, aynı dil ve aynı dine mensup milletleriz. Bu düğün de birlik ve beraberliğimizin bir nişanı" dedi.

Gün boyu süren tören ve destek mesajları, sosyal medyada başlayan dayanışmanın sahada da karşılık bulduğunu gösterdi.

