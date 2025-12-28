DOLAR
Kop Dağı Geçidi'nde Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Bayburt'ta etkili kar yağışı nedeniyle 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde trafik ekipleri geçişleri kontrollü sağlıyor; ağır araçlara zincirsiz izin verilmiyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 10:06
Bayburt-Erzurum kara yolunda tedbirler sürüyor

Bayburt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları, 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi’nde ulaşımı zorlaştırıyor. Trafiğin aksamaması için ekipler teyakkuza geçti.

Bayburt-Erzurum kara yolunda görev yapan Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ulaşımın sürekliliğini sağlamak amacıyla yoğun mesai yürütüyor. Kar yağışının şiddetlenmesiyle önlemler artırıldı ve sürücülere uyarılar yapılıyor.

Güzergâhta ekipmanları tam olan küçük araçların geçişine izin verilirken, ağır tonajlı ve büyük araçların zincirsiz yola devam etmesine müsaade edilmiyor. Zincirlerini takan büyük araç sürücüleri ise ekiplerin kontrolünde yoluna devam ediyor.

Trafik ekipleri, vatandaşların güvenli seyahati için denetimlerini sürdürüyor ve sürücüleri olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Ekipler, güzergâhı kullanan sürücülerden kış lastiği ve zincir gibi ekipmanlarını eksiksiz bulundurmalarını ve trafik işaretlerine uymalarını istedi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

