Erzincan'da Kar Etkisi: 51 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Erzincan'da Kar Yağışı 51 Köy Yolunu Kapattı

Erzincan genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde köy yolları ulaşıma kapandı. Alınan bilgilere göre durum ilçeler arasında farklılık gösterdi.

Kapanan yollar ve ilçeler

Yetkililer, Refahiye, Kemah ve İliç ilçelerinde kapalı köy yolu bulunmadığını bildirdi. Diğer ilçelerde ise şu şekilde kapanmalar olduğu belirtildi: Çayırlıda 15, Otlukbelinde 5, Kemaliyede 14, Tercanda 15 ve Üzümlüde 2 köy yolu ulaşıma kapalı. İl genelinde toplam 51 köy yolunun kapandığı bildirildi.

Yol açma çalışmaları

Kapanan yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri seferber oldu. Sahada 14 greyder, 3 dozer, 10 loader, 7 beko loader ve 1 bıçaklı kamyon olmak üzere çok sayıda iş makinesiyle çalışma yürütülüyor. Yol açma çalışmalarında 92 personel görev alıyor.

Yetkililer, sürücüleri ve vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ERZİNCAN’DA 51 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI