Erzincan'da Kar Etkisi: 51 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Erzincan'da etkili kar yağışı sonucu toplam 51 köy yolu ulaşıma kapandı; ekipler 92 personel ve çok sayıda iş makinesiyle yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 15:17
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 15:36
Erzincan genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde köy yolları ulaşıma kapandı. Alınan bilgilere göre durum ilçeler arasında farklılık gösterdi.

Kapanan yollar ve ilçeler

Yetkililer, Refahiye, Kemah ve İliç ilçelerinde kapalı köy yolu bulunmadığını bildirdi. Diğer ilçelerde ise şu şekilde kapanmalar olduğu belirtildi: Çayırlıda 15, Otlukbelinde 5, Kemaliyede 14, Tercanda 15 ve Üzümlüde 2 köy yolu ulaşıma kapalı. İl genelinde toplam 51 köy yolunun kapandığı bildirildi.

Yol açma çalışmaları

Kapanan yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri seferber oldu. Sahada 14 greyder, 3 dozer, 10 loader, 7 beko loader ve 1 bıçaklı kamyon olmak üzere çok sayıda iş makinesiyle çalışma yürütülüyor. Yol açma çalışmalarında 92 personel görev alıyor.

Yetkililer, sürücüleri ve vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

