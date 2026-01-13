Erzincan'da Kar ve Sis Ulaşımı Aksattı: Çayırlı ve Kemah'ta 13 Ocak'ta Eğitim Ara

Erzincan'da yoğun kar ve sis ulaşımı etkiledi; Çayırlı'da taşımalı, Kemah'ta tüm okullarda 13 Ocak Salı günü eğitime ara verildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 08:21
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 08:32
Erzincan'da Kar ve Sis Ulaşımı Aksattı: Çayırlı ve Kemah'ta 13 Ocak'ta Eğitim Ara

Erzincan'da Kar ve Sis Ulaşımı Aksattı

Erzincan genelinde etkisini artıran kar yağışı ve yoğun sis, kara yollarında ulaşımı olumsuz etkiledi. Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan ve Kızıldağ geçitleri ile Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye geçidinde aksama yaşandı.

Yoğun sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Karayolları ekipleri kar küreme ve buzlanmayla mücadele çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri Yalnızbağ Kavşağında tedbir aldı.

Güvenlik gerekçesiyle tır ve benzeri ağır tonajlı araçların Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmediye geçitleri yönüne geçişine izin verilmedi.

Eğitime ara

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçelerde eğitimde de aksama yaşandı. Çayırlı ilçesinde taşımalı eğitime, Kemah ilçesinde ise tüm okullarda eğitime 13 Ocak Salı günü bir gün süreyle ara verildi.

Çayırlı Kaymakamlığı kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle bu kararın alındığını bildirdi; kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacak. Kemah Kaymakamlığı da benzer gerekçelerle eğitime ara verildiğini açıkladı.

Yetkililerin uyarısı

Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı.

