Erzincan'da Kar ve Tipi: 328 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Erzincan'da etkili kar ve tipi nedeniyle 328 köy yolu ulaşıma kapandı; 92 personel ve iş makineleriyle yolları açma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 13:16
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 13:16
Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi; kent genelinde 328 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, güzergâhları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kapanan yolların dağılımı

Alınan bilgiye göre kapanan yolların ilçe bazında dağılımı şöyle: merkez 59, Refahiye 32, Çayırlı 18, Kemah 40, Otlukbeli 5, İliç 58, Kemaliye 28, Tercan 65 ve Üzümlü 23 köy yolu kapalı.

Karla mücadele çalışmaları

Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için yoğun çaba gösteriyor. Karla mücadelede 14 greyder, 3 dozer, 10 loader, 7 beko loader ve 1 bıçaklı kamyon görev yapıyor; toplam 92 personel çalışıyor. Yetkililer, önceliğin acil ihtiyaç bulunan güzergâhlarda olduğunu belirtti.

Meteoroloji uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı geçeceğini, Erzincan ve çevresinde kar yağışının yer yer kuvvetli olacağını açıkladı. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don ve pus bekleniyor.

Buzlanma ve çığ uyarısı

Yetkililer, buzlanma ve don nedeniyle sürücü ve vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Ayrıca yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması istendi.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

