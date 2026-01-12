Erzincan'da Karla Kaplı Arazide Yaban Domuzu Sürüsü Havadan Görüntülendi

Erzincan’da etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen arazide ilerleyen yaban domuzu sürüsü, havadan kaydedilen görüntülerle ortaya çıktı. Görüntüler, kış şartlarında yaban hayatının verdiği yaşam mücadelesini çarpıcı şekilde gösteriyor.

Görüntüleri Kaydeden ve Bölge

Sürü, Erzincan merkeze bağlı Kalecik köyü yakınlarına kadar ilerledi. Bölgeye yakın Çağlayan Beldesinde yaşayan Murat Aydemir, karla kaplı alanlarda hareket eden domuz sürüsünü fark ederek drone ile takip etti ve görüntüledi.

Davranış ve Uzman Uyarıları

Drone görüntülerinde, yaban domuzlarının kalın kar örtüsü üzerinde koşarak ilerlediği, zaman zaman duraksadığı ve yön değiştirerek birlikte hareket ettiği görülüyor. Sürünün bir süre sonra dağlık alana doğru yönelip gözden kaybolduğu kaydedildi.

Vatandaşlar, bölgede etkili olan soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine yakın alanlarda görülebileceğine dikkat çekti; bu tür durumlarda hayvanlara yaklaşılmaması ve yetkililere bilgi verilmesi gerektiğini belirtti.

Uzmanlar ise kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının, özellikle kar yağışının yoğun olduğu dönemlerde daha alçak kesimlere ve açık alanlara indiğine vurgu yaparak, hem vatandaşları hem de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

