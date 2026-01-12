Erzincan'da Karla Kaplı Arazide Yaban Domuzu Sürüsü Havadan Görüntülendi

Erzincan'da Kalecik köyü yakınlarında karla kaplı arazide ilerleyen yaban domuzu sürüsü, vatandaş Murat Aydemir'in drone çekimleriyle görüntülendi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 07:15
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 07:15
Erzincan'da Karla Kaplı Arazide Yaban Domuzu Sürüsü Havadan Görüntülendi

Erzincan'da Karla Kaplı Arazide Yaban Domuzu Sürüsü Havadan Görüntülendi

Erzincan’da etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen arazide ilerleyen yaban domuzu sürüsü, havadan kaydedilen görüntülerle ortaya çıktı. Görüntüler, kış şartlarında yaban hayatının verdiği yaşam mücadelesini çarpıcı şekilde gösteriyor.

Görüntüleri Kaydeden ve Bölge

Sürü, Erzincan merkeze bağlı Kalecik köyü yakınlarına kadar ilerledi. Bölgeye yakın Çağlayan Beldesinde yaşayan Murat Aydemir, karla kaplı alanlarda hareket eden domuz sürüsünü fark ederek drone ile takip etti ve görüntüledi.

Davranış ve Uzman Uyarıları

Drone görüntülerinde, yaban domuzlarının kalın kar örtüsü üzerinde koşarak ilerlediği, zaman zaman duraksadığı ve yön değiştirerek birlikte hareket ettiği görülüyor. Sürünün bir süre sonra dağlık alana doğru yönelip gözden kaybolduğu kaydedildi.

Vatandaşlar, bölgede etkili olan soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine yakın alanlarda görülebileceğine dikkat çekti; bu tür durumlarda hayvanlara yaklaşılmaması ve yetkililere bilgi verilmesi gerektiğini belirtti.

Uzmanlar ise kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının, özellikle kar yağışının yoğun olduğu dönemlerde daha alçak kesimlere ve açık alanlara indiğine vurgu yaparak, hem vatandaşları hem de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

KARLI ARAZİDE İLERLEYEN DOMUZ SÜRÜSÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

KARLI ARAZİDE İLERLEYEN DOMUZ SÜRÜSÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Soğuktan Bitkin Düşen Baykuş Vatandaşlar Tarafından Kurtarıldı
2
Tercan'da Karla Mücadele Sürüyor, Girlevik Şelalesi Buz Tablolarıyla Büyülüyor
3
Erzincan'da Karla Kaplı Arazide Yaban Domuzu Sürüsü Havadan Görüntülendi
4
İstanbul'da Kar Yağışı Yeniden Başladı
5
Kahramanmaraş'ta doğa yürüyüşünde tilkiyi çerezle besledi
6
Çelikhan-Malatya Karayolu Ulaşıma Kapandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları