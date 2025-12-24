DOLAR
Erzincan'da Küçükbaş Sürüleri Meralara Çıktı

Erzincan'da sıcak geçen Aralık nedeniyle küçükbaş üreticileri sürülerini meraya çıkararak doğal otlaklardan yararlanıyor, yem masraflarında tasarruf sağlıyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 06:46
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 06:46
Güneşli Aralık üreticilerin yüzünü güldürdü

Erzincan'da kar yağışsız, kurak geçen Aralık ve havalardaki ısınma, küçükbaş hayvan üreticilerini sürülerini meraya çıkarma yönünde teşvik etti. Üreticiler, güneşli günleri değerlendirerek hayvanlarını doğal otlaklarda otlatıyor ve böylece yem masraflarını azaltıyor.

20 gün önce yağan kar yağışı nedeniyle bir süre hayvanlarını ahırlarda beslemek zorunda kalan üreticiler, mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıkların etkisiyle sürülerini yeniden meralara saldı. Bu uygulama hem hayvanların doğal otlardan yararlanmasını sağlıyor hem de artan yem fiyatlarına karşı ekonomik avantaj sunuyor.

Gökhan Topal "Havalar ısınınca koyunları otlağa çıkardık. Bu sıcak günleri fırsat bilerek hem hayvanları otlatıyoruz hem de yem masrafından tasarruf ediyoruz. Önceki yıllarda bu dönemlerde kar olurdu, bu yıl kurak geçecek gibi görünüyor" dedi.

Burhan Koyun ise yem fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek, "Yaylalarda kar olduğu için koyunları köye indirmiştik. Yem pahalı olduğu için fırsat buldukça dışarı çıkarıyoruz. Ot olmasa bile geziyorlar, bu da yem masrafını azaltıyor. Yem adeta altınla yarışıyor" ifadelerini kullandı.

Erzincan'da güneşli günlerin artmasıyla birlikte meralara çıkan küçükbaş sürüler, üreticilere ekonomik katkı sağlarken hayvanların da daha doğal ve sağlıklı koşullarda beslenmesine imkan tanıyor.

