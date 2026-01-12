Erzincan'da Soğuktan Bitkin Düşen Baykuş Vatandaşlar Tarafından Kurtarıldı

Erzincan'da Halitpaşa Caddesi'nde soğuktan bitkin düşen baykuş, duyarlı vatandaşların müdahalesiyle ısıtıldı, rehabilite edildi ve doğaya salındı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 07:13
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 07:13
Olayın Detayları

Erzincan'da soğuk hava nedeniyle bitkin düşen bir baykuş, duyarlı vatandaşlar tarafından yakalanarak koruma altına alındı. Olay, dün akşam saatlerinde araç trafiğinin yoğun olduğu Halitpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde yere konan baykuşu fark eden vatandaşlar, hayvanın uçamadığını ve soğuktan bitkin düştüğünü görerek müdahale etti. Baykuş, çevre güvenliği gözetilerek dikkatle yakalandı.

Müdahale ve Sonrası

Yakalanan baykuş, bir iş yerine alınarak ısıtıcının yanında bir süre tutuldu. Isınmasının ardından kendine gelen baykuş, yetkililere teslim edilerek rehabilite edildi.

Gerekli kontroller ve bakımın ardından, soğuktan bitkin düşen baykuşun doğal yaşam alanına yeniden salındığı öğrenildi.

