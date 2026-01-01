Erzincan-Kemaliye Karayolu Ağır Tonajlı Araçlara Kapatıldı

Kar ve tipi nedeniyle Erzincan-Kemaliye karayolu ağır tonajlı araçlar için ulaşıma kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 1 Ocak 2026 tarihli Yol Durum Bülteni'nde, yolun olumsuz hava koşullarının etkisi altında olduğu bildirildi.

Bültene göre, Erzincan-İliç-Kemaliye ile Arapgir karayollarında kar yağışı ve tipi nedeniyle tır ve çekicilerin geçişine izin verilmemektedir.

Yetkililerin uyarısı

Yetkililer, ağır tonajlı araç sürücülerinin belirtilen güzergâhları kullanmamaları, zincirsiz yola çıkmamaları ve trafik işaretleri ile görevlilerin uyarılarına mutlaka uymaları gerektiğini duyurdu.

Hava koşulları ve sürücü tedbiri

Bölgede olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi beklenirken sürücülerden dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

