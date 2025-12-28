Erzurum Büyükşehir’in Kar Timleri 7/24 Görevde

Yoğun kar yağışının ardından harekete geçen Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kar Timleri, kent genelinde ulaşımın aksamaması için kapsamlı karla mücadele çalışmalarına başladı.

Ekipler, kırsal alan, ana ve ara arterler, cadde ve sokaklar dahil olmak üzere araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeleri baştan aşağı temizledi. Büyükşehir’in karla mücadelede görev yapacak olan Kar Timleri, tüm ekipmanıyla haftada 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor.

Bin 200 mahalle ve 400 bağlı olmak üzere 1600 yerleşimdeki 7 bin 700 kilometrelik yol ağında görev yapacak Kar Timleri, dağ taş demeden yolları geçit vermeyen kar kütlelerinden temizledi. Büyükşehir’in Fen İşleri ve Kırsal Daire Başkanlıklarına bağlı 1200 personel, kış mevsiminde karla mücadelede 400 araç ile görev yapacak.

Başkan Sekmen: "Büyükşehir kışa hazır"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediyesi’nin kış mevsimine hazır olduğunu ifade etti. Başkan Sekmen, şunları kaydetti: "Üç ayrı birimimiz olan Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler’de görevli ekiplerimiz, kar yağışı sonrası karla mücadele çalışmasına başladı. İl genelinde karla mücadele çalışmalarını yaklaşık 1200 personel ve 400 araçla gerçekleştireceğiz. Kar ve kış Erzurum için bir çile ve sıkıntı olmaktan öte, bir nimet olarak algılanmalıdır. Hemşerilerimiz kapalı köy yolları ve ulaşımda yaşanan olası bir problemde Büyükşehir Belediyemizin 444 16 25 numaralı Çağrı Merkezi’ni arayabilirler. 2025-2026 kış sezonunun Erzurum’a bereket ve güzellikler getirmesini arzu ediyoruz. İnşallah kışın keyfini hep beraber yaşayacağız. Erzurum kar ve kış şehridir. Bu sene çok sayıda yerli ve yabancı turisti Erzurum’a kayak merkezlerimize bekliyoruz. Vatandaşlarımızın sorun yaşamaması ve kış mevsimini güzel bir şekilde geçirmeleri için tüm imkânlarımızı halkımızın hizmetine seferber edeceğiz."

