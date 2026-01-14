Erzurum Çat’ta Karla Mücadele Ekipleri Ambulansın Hastaya Ulaşmasını Sağladı

Taşağıl Mahallesi'nde aniden rahatsızlanan hasta için karla mücadele ekipleri yolu açtı; hasta ambulansla Erzurum Şehir hastanesine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 10:42
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 10:42
Taşağıl Mahallesi’nde sağlık ekipleri ve karla mücadele ortak çalıştı

Erzurum’un Çat ilçesine bağlı Taşağıl Mahallesinde aniden rahatsızlanan bir hasta için 112 ekiplerinden yardım istendi. Köy yolunun elverişsiz olması nedeniyle sağlık ekipleri, ulaşımın sağlanması amacıyla karla mücadele ekiplerinden destek talep etti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kapanan yolu müdahale ederek ulaşıma açtı. Yolun açılmasının ardından ambulans mahalleye girerek hastaya müdahale etti.

İlk muayenesi yapılan hasta, gerekli müdahalenin ardından ambulansla Erzurum Şehir hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Olay, ekiplerin koordineli çalışmasıyla güvenli ve hızlı şekilde sonuçlandırıldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

