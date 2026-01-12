Erzurum’da 1001 Hatim Geleneği Yeniden Coşuyor

Erzurum'da 16. yüzyıldan beri yaşatılan 1001 Hatim geleneği, 19 Aralık 2025'te başlayıp 16-17 Ocak 2026'da Ulu Camii'de tamamlanacak.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 09:16
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 09:16
Erzurum'da şehir halkının afet ve beladan korunması amacıyla 16. Yüzyılda Pir Ali Baba tarafından başlatılan 1001 Hatim geleneği, asırlardır aynı coşkuyla sürdürülüyor. Bu yıl 19 Aralık 2025 Cuma günü başlatılan okuma programı, camiler, Kur'an kursları, iş yerleri ve evlerde devam ederek 16-17 Ocak 2026 tarihlerinde Ulu Camii'nde yapılacak dua ile tamamlanacak.

Günlük Uygulama ve Katılım

Vatandaşlar sabah namazından önce asırlık camilerde bir araya gelerek okumalara başlıyor; gün içinde de okumalar sürüyor. Halkın ev ve iş yerlerinden verdiği katkılarla şehir genelinde yaklaşık bir ay boyunca adeta ikinci bir Ramazan havası yaşanıyor. Ayrıca her gün namaz sonrası camiden çıkan cemaate bir hayırsever tarafından çorba ikramı yapılıyor.

Ayazpaşa Camii ve Yerel Katkılar

Erzurum'da beş asırdır yaşatılan geleneğin simge mekânlarından Ayazpaşa Camii'nde 1001 Hatim okumaları sürüyor. Bu yılki etkinliklerde cami müezzin kayyımı Ali Rıza Bağdaş ile uzun yıllardır geleneğe katkı veren İlhami Yıldırım da heyecan ve duygularını dile getirdiler.

Pir Ali Baba Kimdir?

Pir Ali Baba, Erzurum'un Dutçu köyünde 1500'lü yıllarda yaşamış bir âlimdir. Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Sultan Süleyman Han dönemlerinde bölgenin manevi önderlerinden biri olarak anılır. Rivayetlere göre Yavuz Sultan Selim Han'ın Çaldıran Savaşı sonrası Dutçu köyü ve çevresini Pir Ali Baba'ya emanet ettiği söylenir. Bin bir hatim geleneği de Dutçu köyündeki Pir Ali Baba'nın öncülüğünde başlamıştır. Pir Ali Baba'nın mezarı köyün güneybatısındaki tepededir.

Tarihsel Kesintiler ve Yeniden Başlama

Birinci Dünya Savaşı sırasında Rus işgali döneminde adı geçen tepede mevziler ve top yolları inşa edilmiş, bu süreçte 1001 Hatim geleneği kesintiye uğramıştır. Geleneğin yeniden canlanması ise 1939 Erzincan depremi sonrasında Müftü Solakzâde Sadık Efendi'nin girişimiyle gerçekleşmiştir.

1001 Hatim, Erzurum'da hem manevi bir ritüel hem de kültürel miras olarak beş asırdır yaşatılan önemli bir gelenektir.

Erzurum’da Kur’an-ı Kerim iklimi

Erzurum’da Kur’an-ı Kerim iklimi

