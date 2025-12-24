DOLAR
Erzurum'da 2-C Sınıfından Anlamlı Destek: Benim Hayalim Benim Dünyam

Erzurum'da Kültür Kurumu İlkokulu 2-C öğrencileri, "Benim Hayalim Benim Dünyam" şiir kitabı ile imza gününde elde edilen geliri tedavi gören arkadaşlarına bağışladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 09:17
Minik öğrenciler şiir kitabı çıkarıp gelirini arkadaşlarının tedavisine bağışladı

Erzurum’un Yakutiye İlçesi Kültür Kurumu İlkokulu 2-C sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Sunay Cankesen ve ailelerinin desteği ile Benim Hayalim Benim Dünyam isimli bir şiir kitabı çıkardı.

26 minik yürek baskısı yapılan 32 sayfalık kitabın tanıtımı ve imza günü için okul salonunda bir araya gelindi. Etkinliğe Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, okul öğretmen ve yöneticileri ile veliler katıldı.

Satışı yapılan her bir kitabı imzalayan çocuklar, elde edilen geliri tedavisi devam eden arkadaşlarının tedavisine bağışladı ve örnek bir davranış sergiledi.

Sunay Cankesen ortaya çıkan eserin çok değerli ve anlamlı olduğunu belirterek, "Çocuklarım hem şiiri kitabı çıkardı hem tedavisi devam eden arkadaşlarına az da olsa destek oldular. Onlarla gurur duyuyorum" diye konuştu.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

