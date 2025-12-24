Erzurum'da 2-C Sınıfından Anlamlı Destek: Benim Hayalim Benim Dünyam

Minik öğrenciler şiir kitabı çıkarıp gelirini arkadaşlarının tedavisine bağışladı

Erzurum’un Yakutiye İlçesi Kültür Kurumu İlkokulu 2-C sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Sunay Cankesen ve ailelerinin desteği ile Benim Hayalim Benim Dünyam isimli bir şiir kitabı çıkardı.

26 minik yürek baskısı yapılan 32 sayfalık kitabın tanıtımı ve imza günü için okul salonunda bir araya gelindi. Etkinliğe Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, okul öğretmen ve yöneticileri ile veliler katıldı.

Satışı yapılan her bir kitabı imzalayan çocuklar, elde edilen geliri tedavisi devam eden arkadaşlarının tedavisine bağışladı ve örnek bir davranış sergiledi.

Sunay Cankesen ortaya çıkan eserin çok değerli ve anlamlı olduğunu belirterek, "Çocuklarım hem şiiri kitabı çıkardı hem tedavisi devam eden arkadaşlarına az da olsa destek oldular. Onlarla gurur duyuyorum" diye konuştu.

SATIŞI YAPILAN HER BİR KİTABI İMZALAYAN ÇOCUKLAR ELDE EDİLEN GELİRİ ARKADAŞLARININ TEDAVİSİNE BAĞIŞLAYARAK ÖRNEK DAVRANIŞ SERGİLEDİ.