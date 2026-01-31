Erzurum'da Diyanet Genç Ofis Ara Dönem Kampı Coşkuyla Sona Erdi

Erzurum'da öğrencilerin sömestr tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmeleri amacıyla düzenlenen Ara Dönem Kampı, hafızalarda yer eden bir kapanış programıyla tamamlandı. Etkinliklere ev sahipliği yapan Erzurum Diyanet Genç Ofis samimi bir atmosferde gençleri bir araya getirdi.

Kahvaltı ve Etkinliklerle Dolu Gün

Program, tüm öğrencilerin birlikte olduğu kahvaltıyla başladı. Aynı sofrayı paylaşmanın verdiği mutluluk ve heyecan, katılımcıların gözlerinden okunuyordu. Kahvaltının ardından düzenlenen çeşitli oyunlar ve etkinlikler, kamp boyunca edinilen bilgilerin pekişmesine katkı sağladı.

Kamp süresince eğitim alan öğrencilerin kendi seslerinden yükselen ilahiler, salonda duygusal ve huzurlu anlar yaşattı. Gençlerin sergilediği performanslar aileler ve organizasyon yetkilileri tarafından beğeniyle karşılandı.

Ödül Töreni ve Vurgulanan Değerler

Kapanış programının finalinde, kampa katılım sağlayan ve faaliyetlerde başarı gösteren öğrencilere ödüller takdim edildi. Ödülleri bizzat veren İl Müftü Vekili Dr. Sebahattin Erdoğan, öğrencilere tek tek tebrik ederek hediyelerini sundu.

Dr. Sebahattin Erdoğan konuşmasında, gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemine vurgu yaparak bu tür kampların çocukların gelişimindeki olumlu etkilerine dikkat çekti.

Hatıra Fotoğrafları ve Gelecek Sözleri

Program, çekilen hatıra fotoğrafları ve bir sonraki kampta buluşma sözleriyle son buldu. Katılımcılar, etkinliklerin sağladığı sosyal ve kültürel kazanımları yanlarında götürerek etkinlik alanından ayrıldı.

