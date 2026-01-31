Erzurum'da Diyanet Genç Ofis Ara Dönem Kampı Coşkuyla Sona Erdi

Erzurum Diyanet Genç Ofis'in Ara Dönem Kampı, etkinlikler, ilahiler ve ödül töreniyle sona erdi; İl Müftü Vekili Dr. Sebahattin Erdoğan öğrencilere hediyelerini takdim etti.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 09:33
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 09:33
Erzurum'da Diyanet Genç Ofis Ara Dönem Kampı Coşkuyla Sona Erdi

Erzurum'da Diyanet Genç Ofis Ara Dönem Kampı Coşkuyla Sona Erdi

Erzurum'da öğrencilerin sömestr tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmeleri amacıyla düzenlenen Ara Dönem Kampı, hafızalarda yer eden bir kapanış programıyla tamamlandı. Etkinliklere ev sahipliği yapan Erzurum Diyanet Genç Ofis samimi bir atmosferde gençleri bir araya getirdi.

Kahvaltı ve Etkinliklerle Dolu Gün

Program, tüm öğrencilerin birlikte olduğu kahvaltıyla başladı. Aynı sofrayı paylaşmanın verdiği mutluluk ve heyecan, katılımcıların gözlerinden okunuyordu. Kahvaltının ardından düzenlenen çeşitli oyunlar ve etkinlikler, kamp boyunca edinilen bilgilerin pekişmesine katkı sağladı.

Kamp süresince eğitim alan öğrencilerin kendi seslerinden yükselen ilahiler, salonda duygusal ve huzurlu anlar yaşattı. Gençlerin sergilediği performanslar aileler ve organizasyon yetkilileri tarafından beğeniyle karşılandı.

Ödül Töreni ve Vurgulanan Değerler

Kapanış programının finalinde, kampa katılım sağlayan ve faaliyetlerde başarı gösteren öğrencilere ödüller takdim edildi. Ödülleri bizzat veren İl Müftü Vekili Dr. Sebahattin Erdoğan, öğrencilere tek tek tebrik ederek hediyelerini sundu.

Dr. Sebahattin Erdoğan konuşmasında, gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemine vurgu yaparak bu tür kampların çocukların gelişimindeki olumlu etkilerine dikkat çekti.

Hatıra Fotoğrafları ve Gelecek Sözleri

Program, çekilen hatıra fotoğrafları ve bir sonraki kampta buluşma sözleriyle son buldu. Katılımcılar, etkinliklerin sağladığı sosyal ve kültürel kazanımları yanlarında götürerek etkinlik alanından ayrıldı.

ERZURUM’DA ÖĞRENCİLERİN SÖMESTİR TATİLİNİ HEM EĞLENEREK HEM DE ÖĞRENEREK GEÇİRMELERİ AMACIYLA...

ERZURUM’DA ÖĞRENCİLERİN SÖMESTİR TATİLİNİ HEM EĞLENEREK HEM DE ÖĞRENEREK GEÇİRMELERİ AMACIYLA DÜZENLENEN ARA DÖNEM KAMPI, HAFIZALARDA İZ BIRAKAN BİR KAPANIŞ PROGRAMIYLA SONA ERDİ.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Tünel Çalışmaları Sürüyor: Karayolları 12. Bölge 2025 Raporu
2
Diyarbakır Çüngüş'te Sürü Halinde Domuzlar Görüntülendi
3
Düzce'de Haftalık Değerlendirme Toplantıları Başladı — Vali Mehmet Makas
4
Vali Erdinç Yılmaz 'Hind Rajab’ın Sesi'ni İzledi: Gazze’deki İnsanlık Dramı
5
Gaziantep'te Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü
6
Bilecik Söğüt'te İlk Evim Arsa İmar Planları Askıya Çıktı
7
Mesuda Kartal 20 Belgeyle Usta Öğretici Oldu — 300 Öğrenciye Meslek

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları