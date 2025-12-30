Erzurum'da Engellilerin Sorunları TBMM Komisyonu Toplantısında Masaya Yatırıldı

Erzurum'da Bölge İstişare Toplantısı: Engelli Sorunları ve Çözüm Arayışı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Kars, Muş ve Tunceli illerinin katılımıyla düzenlenen Bölge İstişare Toplantısı'nı, Komisyon Başkanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla Erzurum’da gerçekleştirdi.

Vali Mustafa Çiftçi: Toplumsal Katılım İçin Ortak Sorumluluk

Program öncesinde konuşan Vali Mustafa Çiftçi, TBMM himayelerinde düzenlenen bu buluşmanın, özel ihtiyaçlı bireylerin toplumsal hayata etkin katılımını güçlendirmek açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Çiftçi, karşılaşılan sorunlara kalıcı, makul ve insan odaklı çözümler üretmenin ortak bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti.

Komisyon Başkanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Değerlendirmesi

Komisyon Başkanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Komisyon hakikaten çalışma alanı itibariyle çok geniş bir komisyon. Ve 86 milyonu ilgilendiren toplumsal hassasiyeti yüksek bir o yüzden komisyon olarak ilk günden itibaren hem sahadayız hem masadayız. Ve bunun gereği olarak da vatandaşlarımızla irtibat, sivil topluma yüz yüze birebir görüşme ve bu konularla ilgili tüm kamu kurumu kuruluşlarla, özel sektörle, eğitimden istihdama, istihdamdan sağlığa, fiziksel altyapıya, spora, kültüre, sanata, medyaya ne gerekiyorsa bu konunun tüm bileşenleriyle bir iş birliği halindeyiz Nasıl bir iş birliği? Öncelikle bilgiye yönelik olarak. Ne bilgisi? Sahanın gerçek durumuna yönelik ve gerçek fotoğraf gerçek fotoğrafla birlikte bundan sonraki sürecin yol haritası. Amacımız bu. Ve hiç bir ayrım yapmadan herkesle buluşuyoruz. Herkesi dinliyoruz. Herkes derdini ifade ediyor. Herkes fikrini söylüyor. Çözüm önerisini aktarıyor. Ve bunu da herkes deniyor. Ortak akıl toplantıları. Erzurum’daki Anadolu Bölgesi toplantısı bu şekilde gerçekleşiyor. Ve bundan önce Karadeniz’den tüm Karadeniz’i bir araya getirdik. Sonrasında deprem bölgesi on bir il. Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi, İstanbul ayrı bir başlıkla değerlendirdik. Ve Doğu Anadolu’yu böylesine soğuk bir günde karlı bir ortamda ciddi hava şartları altında gerçekleştirdik. Türkiye Cumhuriyeti engelliler noktasında çok büyük hamle yaptı" dedi.

Katılımcıların Görüşleri ve Beklentiler

Toplantıya katılan temsilciler, engelli bireylerin eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal yaşam alanlarında karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini paylaştı. Yapılan değerlendirmelerin, engelsiz Türkiye hedefine önemli katkı sunması temenni edildi.

