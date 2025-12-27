Erzurum'da Gıda Denetimleri: 606 İnceleme, 2 İşletmeye İdari Yaptırım

Erzurum'da Gıda Denetimleri Yoğunlaştı

19 Aralık - 26 Aralık 2025 tarihli denetim raporu

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işletmelere yönelik olarak 19 Aralık - 26 Aralık 2025 tarihleri arasında denetimler gerçekleştirildi.

Haberin ilk kısmında gıda satışı yapan işletmelere yönelik 660 denetim gerçekleştirildiği bilgisi yer alırken, denetimlerin detaylarında toplam 606 denetim yapıldığı bildirildi.

Denetimler sonucunda olumsuzluk tespit edilen hususlarla ilgili olarak 2 işletmeye idari yaptırım kararı uygulandı.

Aynı dönemde analize dayalı çalışmalarda 12 adet numune alındı. Tüketicilerin her an ulaşabileceği Alo 174 Gıda Hattı üzerinden gelen 10 başvuru ise değerlendirildi.

Yetkililer, denetimlerin sürdüğünü ve halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı.

