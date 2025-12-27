DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.753.552,15 0,21%

Erzurum'da Gıda Denetimleri: 606 İnceleme, 2 İşletmeye İdari Yaptırım

Erzurum'da 19-26 Aralık 2025 tarihlerinde gıda işletmelerine yönelik denetimlerde toplam 606 inceleme yapıldı, 2 işletmeye idari yaptırım uygulandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 16:37
Erzurum'da Gıda Denetimleri: 606 İnceleme, 2 İşletmeye İdari Yaptırım

Erzurum'da Gıda Denetimleri Yoğunlaştı

19 Aralık - 26 Aralık 2025 tarihli denetim raporu

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işletmelere yönelik olarak 19 Aralık - 26 Aralık 2025 tarihleri arasında denetimler gerçekleştirildi.

Haberin ilk kısmında gıda satışı yapan işletmelere yönelik 660 denetim gerçekleştirildiği bilgisi yer alırken, denetimlerin detaylarında toplam 606 denetim yapıldığı bildirildi.

Denetimler sonucunda olumsuzluk tespit edilen hususlarla ilgili olarak 2 işletmeye idari yaptırım kararı uygulandı.

Aynı dönemde analize dayalı çalışmalarda 12 adet numune alındı. Tüketicilerin her an ulaşabileceği Alo 174 Gıda Hattı üzerinden gelen 10 başvuru ise değerlendirildi.

Yetkililer, denetimlerin sürdüğünü ve halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı.

ERZURUM’DA SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE GIDA SATIŞI YAPAN İŞLETMELERE YÖNELİK 660 DENETİM...

ERZURUM’DA SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE GIDA SATIŞI YAPAN İŞLETMELERE YÖNELİK 660 DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

ERZURUM’DA SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE GIDA SATIŞI YAPAN İŞLETMELERE YÖNELİK 660 DENETİM...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Lapa Lapa Kar Yağışı: Drone Görüntüleri Büyüledi
2
Malatya'da 11 bin 367 Konut ve 128 İş Yeri İçin Kura Çekildi
3
Aydın Büyükşehir, İncirliova Acarlar Hali'ni Kapsamlı Temizlikle Yeniledi
4
Aşkale Tepebaşı'nda Kayan Tırlar Yolu Kapattı
5
Eskişehir'de Kar Yağışı: Şükranlı Mahallesi Beyaza Büründü
6
Palandöken'de Görsel Şölen: Erzurum'da Yılbaşı Öncesi Yoğun Kar
7
İstanbul'da Hasdal Üzerinde Kısa Süreli Gökkuşağı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti