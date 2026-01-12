Erzurum'da Kuvvetli Kar Uyarısı — 13.01.2026

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum'da 13.01.2026'de iç, batı ve güney kesimlerde 10-20 cm; yer yer 20 cm ve üzeri kuvvetli kar beklendiğini, tedbir çağrısı yaptı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Erzurum çevrelerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Yapılan son değerlendirmelere göre: aralıklarla süren kar yağışlarının 13.01.2026 Salı günü ilk saatlerden itibaren Erzurum’un iç, batı ve güney kesimlerinde (Yakutiye, Çat, İspir, Tortum, Pazaryolu, Palandöken, Aşkale, Hınıs, Tekman, Karaçoban, Aziziye) kuvvetli (10-20 cm), yer yer yoğun (20 cm. ve üzeri) olması beklendiği belirtildi.

Yağışların Çarşamba günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar, beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı.

