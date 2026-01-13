Erzurum'da Kuvvetli Kar Yağışı: 4 İlçede Eğitime Ara

Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor

Erzurum'da kuvvetli kar yağışı etkisini artırarak kenti beyaza bürüdü. Kent merkezinde ve ilçelerde karla mücadele ekipleri 24 saat aralıksız çalışıyor.

Eğitime ara

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Horasan, Çat, Köprüköy ve Hınıs ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Meteoroloji uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Erzurum için uyarıda bulunarak şu paylaşımı yaptı: "Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği, yağışların Erzurum’un batı ve güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor".

Uzmanlar, Erzurum’un batı ve güney kesimlerinde 10-20 cm arasında kar örtüsü beklenirken, bazı noktalarda 20 cm ve üzeri kar örtüsünün oluşabileceğine dikkat çekerek ulaşımda aksamalar, tipi, buzlanma, don ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesine karşı tedbir çağrısı yaptı.

Kuvvetli rüzgara dikkat

Bölgede rüzgarın güneyli yönlerden 40-60 km/saat hızla, yüksek kesimlerde yer yer 70-80 km/saat hızlara kadar kısa süreli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Yetkililer, olası çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri riskine karşı dikkatli olunmasını bildirdi.

Çığ, buzlanma ve don uyarısı

Bölgede yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu, ayrıca buzlanma ve don olayının etkili olabileceği belirtilerek vatandaşlar ve yetkililer tedbirli olmaya davet edildi.

