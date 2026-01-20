Erzurum'da Off-Roadçuların Kızak ve Lastik Botlu Kar Keyfi

Erzurum Off-Road Doğa Sporları ve Macera Ekibi, kent merkezinde 30-40 santimetreyi bulan karı fırsata çevirerek trafiğe kapalı alanda benzersiz bir etkinlik düzenledi. Araçlarının arkasına bağladıkları kızak ve lastik botlarla bir araya gelen off-roadçular, kışın tadını hep birlikte çıkardı.

Kışın ortasında adrenalin dolu buluşma

Etkinlikte katılımcılar, güvenli ve kapalı alanda araçlarıyla kar üzerinde kayma deneyimini yaşadı; anlar fotoğraf ve videolarla kaydedildi. Gece ilerleyen saatlerde ve eksi 12 derecede gerçekleşen sürüşler, katılımcılara farklı bir deneyim sundu.

Lokman Toptaş, etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Trafiğe kapalı alanda araçlarımız ve kızaklarımızla adrenalin dolu anlar yaşadık. Herkese trafiğe kapalı ve güvenli alanlarda bu güzellikleri yaşamaya davet ediyoruz".

ERZURUM'DA OFF-ROAD TUTKUNLARI, TRAFİĞE KAPALI ALANDA ARAÇLARININ ARKASINA LASTİK BOT VE KIZAK BAĞLAYARAK KARIN TADINI ÇIKARDI.