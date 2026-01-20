Erzurum'da Off-Roadçuların Kızak ve Lastik Botlu Kar Keyfi

Erzurum'da off-road tutkunları, araçlarının arkasına bağladıkları kızak ve lastik botlarla trafiğe kapalı alanda 30-40 cm kar üzerinde adrenalin dolu anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 09:48
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 09:48
Erzurum'da Off-Roadçuların Kızak ve Lastik Botlu Kar Keyfi

Erzurum'da Off-Roadçuların Kızak ve Lastik Botlu Kar Keyfi

Erzurum Off-Road Doğa Sporları ve Macera Ekibi, kent merkezinde 30-40 santimetreyi bulan karı fırsata çevirerek trafiğe kapalı alanda benzersiz bir etkinlik düzenledi. Araçlarının arkasına bağladıkları kızak ve lastik botlarla bir araya gelen off-roadçular, kışın tadını hep birlikte çıkardı.

Kışın ortasında adrenalin dolu buluşma

Etkinlikte katılımcılar, güvenli ve kapalı alanda araçlarıyla kar üzerinde kayma deneyimini yaşadı; anlar fotoğraf ve videolarla kaydedildi. Gece ilerleyen saatlerde ve eksi 12 derecede gerçekleşen sürüşler, katılımcılara farklı bir deneyim sundu.

Lokman Toptaş, etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Trafiğe kapalı alanda araçlarımız ve kızaklarımızla adrenalin dolu anlar yaşadık. Herkese trafiğe kapalı ve güvenli alanlarda bu güzellikleri yaşamaya davet ediyoruz".

ERZURUM'DA OFF-ROAD TUTKUNLARI, TRAFİĞE KAPALI ALANDA ARAÇLARININ ARKASINA LASTİK BOT VE KIZAK...

ERZURUM'DA OFF-ROAD TUTKUNLARI, TRAFİĞE KAPALI ALANDA ARAÇLARININ ARKASINA LASTİK BOT VE KIZAK BAĞLAYARAK KARIN TADINI ÇIKARDI.

ERZURUM'DA OFF-ROAD TUTKUNLARI, TRAFİĞE KAPALI ALANDA ARAÇLARININ ARKASINA LASTİK BOT VE KIZAK...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde Baca Gazı Filtrelerinde Sona Doğru
2
Pazaryeri'nde Üreticilere Tarımsal Bilgilendirme Toplantıları
3
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kırmızı Kod Tatbikatı
4
Palu Kalesi'nde Kar Üzerinde Sürü Halinde Dağ Keçileri Görüntülendi
5
Yaka Köyü Heyeti Fazlı Koç'u Ziyaret Etti: Köyün Talepleri Masaya Yatırıldı
6
Hakkari'de Kar Yağışı: 229 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları