Samsun'da Fırtına Hasarı: Park Halindeki Otomobile Ağaç Parçası Düştü, Çatılar Uçtu

Gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgâr kent merkezinde hasara yol açtı

(İHA) — Samsun'da gece saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına, kent genelinde maddi hasara neden oldu. Kuvvetli rüzgâr nedeniyle ağaçlar devrilirken, bazı bölgelerde çatı uçmaları meydana geldi.

İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi Abdülhak Hamit Caddesi üzerinde park halindeki bir otomobil, fırtına sırasında devrilen ağaçtan kopan parçaların üzerine düşmesi sonucu zarar gördü. Olay yerinde yapılan ilk tespitlerde otomobilin ön camının patladığı ve kaporta ile kapılarında ciddi göçükler oluştuğu görüldü.

Atakum'da çatılar uçtu

Fırtına, Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde de etkisini gösterdi. Mahallede birçok evin çatısı uçtu ve çatı parçaları çevreye savruldu. Yetkililer, bölgedeki hasar tespit çalışmalarına başladı.

Vatandaşlar, dün gece etkili olan şiddetli rüzgâr ve fırtına nedeniyle yaşanan maddi zararın boyutlarının araştırıldığını belirtti.

