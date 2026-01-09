Samsun'da Fırtına Hasarı: Park Halindeki Otomobile Ağaç Parçası Düştü, Çatılar Uçtu

Samsun'da gece etkili fırtına, İlkadım'da park halindeki otomobilin ön camını kırdı; Atakum'da birçok evin çatısı uçtu.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 10:39
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 10:47
Samsun'da Fırtına Hasarı: Park Halindeki Otomobile Ağaç Parçası Düştü, Çatılar Uçtu

Samsun'da Fırtına Hasarı: Park Halindeki Otomobile Ağaç Parçası Düştü, Çatılar Uçtu

Gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgâr kent merkezinde hasara yol açtı

(İHA) — Samsun'da gece saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına, kent genelinde maddi hasara neden oldu. Kuvvetli rüzgâr nedeniyle ağaçlar devrilirken, bazı bölgelerde çatı uçmaları meydana geldi.

İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi Abdülhak Hamit Caddesi üzerinde park halindeki bir otomobil, fırtına sırasında devrilen ağaçtan kopan parçaların üzerine düşmesi sonucu zarar gördü. Olay yerinde yapılan ilk tespitlerde otomobilin ön camının patladığı ve kaporta ile kapılarında ciddi göçükler oluştuğu görüldü.

Atakum'da çatılar uçtu

Fırtına, Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde de etkisini gösterdi. Mahallede birçok evin çatısı uçtu ve çatı parçaları çevreye savruldu. Yetkililer, bölgedeki hasar tespit çalışmalarına başladı.

Vatandaşlar, dün gece etkili olan şiddetli rüzgâr ve fırtına nedeniyle yaşanan maddi zararın boyutlarının araştırıldığını belirtti.

SAMSUN’DA GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ FIRTINADA DEVRİLEN AĞAÇTAN KOPAN PARÇALAR, İLKADIM...

SAMSUN’DA GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ FIRTINADA DEVRİLEN AĞAÇTAN KOPAN PARÇALAR, İLKADIM İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ BİR OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞEREK ÖN CAMININ PATLAMASINA, KAPORTA VE KAPILARINDA CİDDİ HASAR OLUŞMASINA NEDEN OLDU.

SAMSUN’DA GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ FIRTINADA DEVRİLEN AĞAÇTAN KOPAN PARÇALAR, İLKADIM...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cem Kaytan: '10 Ocak Basın Bayramı Değil, Dayanışma ve Mücadele Günü'
2
Kepez'e 2 Semt Evi ve 1 Barınma Evi Geliyor
3
Bülent Katıoğlu: Yeşilçam'dan Antalya'da Simit Tezgahına
4
Kilis'te Akşam Tuvalet Sorunu: Vatandaşlar Belediyeden Kalıcı Çözüm Bekliyor
5
Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı karla beyazlandı
6
Burhaniye'de Açık Elektrik Panoları Tehlike Saçıyor
7
Denizli Kale'de Kar Yağışı İlçeyi Beyaza Bürüdü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları