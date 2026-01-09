Genç'te yaban hayvanlarına yem bırakıldı
Bingöl'ün Genç ilçesinde, ağır kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının korunması amacıyla doğaya yem bırakıldı. Uygulama, doğal yaşamın olumsuz etkilenmesini önlemeyi hedefliyor.
Çalışmanın yapıldığı bölge ve katılımcılar
Çalışma, ilçeye bağlı Doğanca Köyü Süveran Mezrası bölgesinde gerçekleştirildi. Etkinliğe Kaymakam Muhammet Güzel ve İlçe Jandarma Komutanı Sinan Sert katıldı.
GİBS-DER ekiplerinin katkılarıyla, önceden tespit edilen alanlara yaban hayatı göz önünde bulundurularak farklı türlerde yem ve yiyecekler bırakıldı.
Yetkililer ne dedi?
Yetkililer, zorlu kış koşullarında yaban hayvanlarının beslenmesine katkı sunmak amacıyla benzer çalışmaların süreceğini belirtti.
GENÇ’TE YABAN HAYVANLARI İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILDI