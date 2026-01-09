Siirt’te İtfaiyeye 40 Metreye Ulaşan Hidrolik Merdiven Hizmete Alındı

Modern araçla çatı ve kar tehlikelerine karşı kalıcı çözüm

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, kent merkezindeki müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla yaklaşık 40 metre yüksekliğe ulaşabilen hidrolik merdiven aracını hizmete aldı. Araç, Vali ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya’nın girişimleriyle envantere kazandırıldı.

Yıllardır kentin sorunları arasında yer alan yüksek merdiven yetersizliği, yeni hidrolik merdiven aracıyla büyük ölçüde çözüme kavuştu. İtfaiye ekipleri, aracın sağladığı güvenli ve kontrollü müdahale imkânıyla özellikle tehlike arz eden çatı katlarına başarılı operasyonlar gerçekleştirdi.

Özellikle kış aylarında çatılarda biriken kar kütlelerinin düşme riski nedeniyle yapılan çalışmanın, muhtemel kazaların ve can kayıplarının önlenmesi açısından önemli olduğu vurgulandı. Ekipler, sadece bireysel bina ve iş yerleriyle sınırlı kalmayarak kent merkezindeki tüm okullarda da kapsamlı çatı temizliği yürüttü.

İtfaiyenin eğitim kurumlarındaki çalışmaları, öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul çevresindeki vatandaşların güvenliğini önceliklendirerek, çatıları tek tek kontrol edip biriken kar kütlelerini temizlemeyi içeriyor. Bu çalışmalar sayesinde eğitim alanlarındaki riskler büyük oranda ortadan kaldırıldı.

Siirt Belediyesi yetkilileri, vatandaşların can ve mal güvenliğinin her şeyden önce geldiğini belirterek, itfaiyenin teknik donanımının güçlendirilmesiyle müdahale kapasitesinin önemli ölçüde arttığını ifade etti. Kent halkı da aracın ilk kez yüksek yere müdahale ettiğini görerek Vali ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya’ya teşekkür etti.

Yetkililer, modern ekipmanlarla gerçekleştirilen müdahalelerin Siirt için önemli bir kazanım olduğunu ve kent genelinde sürdürülen bu çalışmaların aralıksız devam edeceğini kaydetti. Bu kapsamlı adımla, uzun yıllardır gündemde olan yüksek çatı ve kar kütlesi tehlikesine karşı kalıcı ve etkili bir çözüm hayata geçirilmiş oldu.

