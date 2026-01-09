Siirt’te İtfaiyeye 40 Metreye Ulaşan Hidrolik Merdiven Hizmete Alındı

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Vali Dr. Kemal Kızılkaya’nın girişimiyle yaklaşık 40 metreye ulaşabilen hidrolik merdivenle çatı ve kar tehlikesine karşı güçlendi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 10:13
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 10:13
Siirt’te İtfaiyeye 40 Metreye Ulaşan Hidrolik Merdiven Hizmete Alındı

Siirt’te İtfaiyeye 40 Metreye Ulaşan Hidrolik Merdiven Hizmete Alındı

Modern araçla çatı ve kar tehlikelerine karşı kalıcı çözüm

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, kent merkezindeki müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla yaklaşık 40 metre yüksekliğe ulaşabilen hidrolik merdiven aracını hizmete aldı. Araç, Vali ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya’nın girişimleriyle envantere kazandırıldı.

Yıllardır kentin sorunları arasında yer alan yüksek merdiven yetersizliği, yeni hidrolik merdiven aracıyla büyük ölçüde çözüme kavuştu. İtfaiye ekipleri, aracın sağladığı güvenli ve kontrollü müdahale imkânıyla özellikle tehlike arz eden çatı katlarına başarılı operasyonlar gerçekleştirdi.

Özellikle kış aylarında çatılarda biriken kar kütlelerinin düşme riski nedeniyle yapılan çalışmanın, muhtemel kazaların ve can kayıplarının önlenmesi açısından önemli olduğu vurgulandı. Ekipler, sadece bireysel bina ve iş yerleriyle sınırlı kalmayarak kent merkezindeki tüm okullarda da kapsamlı çatı temizliği yürüttü.

İtfaiyenin eğitim kurumlarındaki çalışmaları, öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul çevresindeki vatandaşların güvenliğini önceliklendirerek, çatıları tek tek kontrol edip biriken kar kütlelerini temizlemeyi içeriyor. Bu çalışmalar sayesinde eğitim alanlarındaki riskler büyük oranda ortadan kaldırıldı.

Siirt Belediyesi yetkilileri, vatandaşların can ve mal güvenliğinin her şeyden önce geldiğini belirterek, itfaiyenin teknik donanımının güçlendirilmesiyle müdahale kapasitesinin önemli ölçüde arttığını ifade etti. Kent halkı da aracın ilk kez yüksek yere müdahale ettiğini görerek Vali ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya’ya teşekkür etti.

Yetkililer, modern ekipmanlarla gerçekleştirilen müdahalelerin Siirt için önemli bir kazanım olduğunu ve kent genelinde sürdürülen bu çalışmaların aralıksız devam edeceğini kaydetti. Bu kapsamlı adımla, uzun yıllardır gündemde olan yüksek çatı ve kar kütlesi tehlikesine karşı kalıcı ve etkili bir çözüm hayata geçirilmiş oldu.

SİİRT BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ, 40 METRE YÜKSEKLİĞE KADAR ULAŞABİLEN HİDROLİK MERDİVEN HİZMETE...

SİİRT BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ, 40 METRE YÜKSEKLİĞE KADAR ULAŞABİLEN HİDROLİK MERDİVEN HİZMETE ALDI.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cem Kaytan: '10 Ocak Basın Bayramı Değil, Dayanışma ve Mücadele Günü'
2
Kepez'e 2 Semt Evi ve 1 Barınma Evi Geliyor
3
Bülent Katıoğlu: Yeşilçam'dan Antalya'da Simit Tezgahına
4
Kilis'te Akşam Tuvalet Sorunu: Vatandaşlar Belediyeden Kalıcı Çözüm Bekliyor
5
Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı karla beyazlandı
6
Burhaniye'de Açık Elektrik Panoları Tehlike Saçıyor
7
Denizli Kale'de Kar Yağışı İlçeyi Beyaza Bürüdü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları