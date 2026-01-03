DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.863.221,22 -0,18%

Erzurum Kızılay Kadın Kolları'ndan Gazze, Filistin ve Sudan İçin Hayır Çarşısı

Türk Kızılay Erzurum Kadın Kolları, Gazze, Filistin ve Sudan'daki ihtiyaç sahipleri için alışveriş merkezinde düzenlenen hayır çarşısıyla destek topladı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 11:55
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 11:55
Erzurum Kızılay Kadın Kolları'ndan Gazze, Filistin ve Sudan İçin Hayır Çarşısı

Erzurum Kızılay Kadın Kolları'ndan Gazze, Filistin ve Sudan İçin Hayır Çarşısı

Türk Kızılay Erzurum Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, Gazze, Filistin ve Sudan’daki ihtiyaç sahiplerine destek amacıyla bir hayır çarşısı düzenlendi.

Etkinlik, bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Etkinlikte neler sergilendi?

Hayır çarşısında; el emeği ürünler, ev yapımı yiyecekler ve çeşitli bağış ürünleri satışa sunuldu. Elde edilen gelirin Gazze, Filistin ve Sudan’da yaşanan insani krizden etkilenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Erzurum Kadın Kolları Başkanı Esra Kaptanoğlu, mazlum coğrafyalara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Gazze, Filistin ve Sudan’da yaşanan insani dram hepimizin yüreğini yakıyor. Bu hayır çarşısı, oradaki kardeşlerimize bir nebze olsun destek olabilmek amacıyla düzenledik. Erzurum halkının gösterdiği ilgi ve duyarlılık bizlere güç verdi. Kadın kolları olarak yardımlaşma ve dayanışma çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Gönüllüler ve dayanışma

Gün boyu süren etkinlikte Kızılay gönüllüleri ziyaretçilere bilgilendirme yaptı ve çarşının amacına ulaşması için yoğun çaba sarf etti. Türk Kızılay Erzurum Kadın Kolları’nın, yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.

TÜRK KIZILAY ERZURUM KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI TARAFINDAN GAZZE, FİLİSTİN VE SUDAN’DAKİ İHTİYAÇ...

TÜRK KIZILAY ERZURUM KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI TARAFINDAN GAZZE, FİLİSTİN VE SUDAN’DAKİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEK AMACIYLA HAYIR ÇARŞISI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

TÜRK KIZILAY ERZURUM KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI TARAFINDAN GAZZE, FİLİSTİN VE SUDAN’DAKİ İHTİYAÇ...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Akyazı'da Karaca Yola İndi: Karla Kaplı Karşılaşma
2
Tatvan'da gündüz kurt görüldü: Site güvenlik kamerasına yansıdı
3
Bolu Dağı'nda Gizli Buzlanma Uyarısı: Sürücüler Dikkat
4
Hasköy'de Araçlar Kar Altında Kaldı — Kar Kalınlığı 1–2 Metreye Ulaştı
5
Artvin'de Çığ Arama Çalışmaları Durdu: Bülent Gezer Hâlâ Kayıp
6
Kastamonu’da bozayı karda yürümeye çalışırken görüntülendi
7
Çermik'te Karla Mücadele Sonrası Bağlantı Yolları Ulaşıma Açıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları