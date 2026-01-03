Erzurum Kızılay Kadın Kolları'ndan Gazze, Filistin ve Sudan İçin Hayır Çarşısı

Türk Kızılay Erzurum Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, Gazze, Filistin ve Sudan’daki ihtiyaç sahiplerine destek amacıyla bir hayır çarşısı düzenlendi.

Etkinlik, bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Etkinlikte neler sergilendi?

Hayır çarşısında; el emeği ürünler, ev yapımı yiyecekler ve çeşitli bağış ürünleri satışa sunuldu. Elde edilen gelirin Gazze, Filistin ve Sudan’da yaşanan insani krizden etkilenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Erzurum Kadın Kolları Başkanı Esra Kaptanoğlu, mazlum coğrafyalara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Gazze, Filistin ve Sudan’da yaşanan insani dram hepimizin yüreğini yakıyor. Bu hayır çarşısı, oradaki kardeşlerimize bir nebze olsun destek olabilmek amacıyla düzenledik. Erzurum halkının gösterdiği ilgi ve duyarlılık bizlere güç verdi. Kadın kolları olarak yardımlaşma ve dayanışma çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Gönüllüler ve dayanışma

Gün boyu süren etkinlikte Kızılay gönüllüleri ziyaretçilere bilgilendirme yaptı ve çarşının amacına ulaşması için yoğun çaba sarf etti. Türk Kızılay Erzurum Kadın Kolları’nın, yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.

