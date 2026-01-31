Erzurum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi 3. Pilav Günü'nde Mezunlarını Ağırladı

Erzurum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi'nin 10. yılı kapsamında düzenlenen 3. Pilav Günü, öğretmenler, öğrenciler ve mezunları bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 09:33
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 09:33
Okulun 10. yılı kutlandı; mezunlar, öğrenciler ve öğretmenler hasret giderdi

Erzurum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi, geleneksel 3. Pilav Günü etkinliğinde mezunlarını bir araya getirdi. Okulun açılışının 10. yılı dolayısıyla düzenlenen buluşma, yoğun katılımla gerçekleşti.

Etkinlikte öğretmenler, mevcut öğrenciler ve mezunlar bir araya gelerek geçmişe dair anılarını paylaştı. Program sırasında okulun geçmişten bugüne elde ettiği akademik başarılar da vurgulandı.

Okul Müdürü Osman Coşkun bir konuşma yaparak, 2020-2025 yılları arasında mezun olan öğrencilere seslendi ve okulun akademik ile kültürel gelişimine katkı sağlayan tüm mezunlara teşekkür etti. Coşkun, Türkiye genelinde yapılan sınavlarda ilk 1000, ilk 2000 ve ilk 3000 derecelerine giren öğrencilere plaket takdim etti.

Program boyunca öğrenciler ve öğretmenler geçmiş yıllara dair anılarını paylaşırken, birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı. Geleneksel hale gelen Pilav Günü etkinliğinin, mezunlar arasındaki bağı güçlendirmesi açısından önemli olduğu ifade edildi.

