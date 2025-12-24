Erzurum TÜBİTAK 2204-A'da Türkiye Birincisi — 2 bin 896 Başvuru

Başvuru Sonuçları Açıklandı

2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında düzenlenen TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması başvuru sonuçları açıklandı. Açıklanan verilere göre Erzurum, 2 bin 896 proje başvurusu ile Türkiye genelinde birinci sırada yer aldı.

Bilimsel düşünceyi merkeze alan eğitim anlayışıyla öne çıkan Erzurum, bu başarısıyla araştıran, sorgulayan ve üreten öğrenci profiliyle ülkeye örnek oldu. İl genelinde yürütülen çalışmalar, öğrencilerde proje üretme kültürünü güçlendirdi.

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "TÜBİTAK 2204-A başvuru sayılarında Erzurum’un Türkiye birincisi olması, ilimizde bilim ve araştırma kültürünün güçlü bir şekilde benimsendiğinin somut bir göstergesidir. Bu başarı; azimli öğrencilerimizin, özveriyle rehberlik eden öğretmenlerimizin ve süreci destekleyen okul yöneticilerimizin ortak emeğinin sonucudur. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, bilimi merkeze alan çalışmalarımız artarak devam edecektir."

Ekici, projelere katkı sunan tüm öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek, Erzurum’un bilimsel projelerdeki liderliğini sürdürmeye devam edeceğine olan inancını dile getirdi.

2025–2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAPSAMINDA DÜZENLENEN TÜBİTAK 2204-A LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI. AÇIKLANAN VERİLERE GÖRE ERZURUM, 2896 PROJE BAŞVURUSU İLE TÜRKİYE GENELİNDE BİRİNCİ SIRADA YER ALARAK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.