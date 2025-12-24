DOLAR
42,85 -0,05%
EURO
50,66 -0,11%
ALTIN
6.191,22 -0,16%
BITCOIN
3.730.303,76 1%

Erzurum TÜBİTAK 2204-A'da Türkiye Birincisi — 2 bin 896 Başvuru

Erzurum, 2025-2026 TÜBİTAK 2204-A başvurularında 2 bin 896 proje ile Türkiye birincisi oldu; İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici başarıyı öğrenci, öğretmen ve yöneticilere bağladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 09:09
Erzurum TÜBİTAK 2204-A'da Türkiye Birincisi — 2 bin 896 Başvuru

Erzurum TÜBİTAK 2204-A'da Türkiye Birincisi — 2 bin 896 Başvuru

Başvuru Sonuçları Açıklandı

2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında düzenlenen TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması başvuru sonuçları açıklandı. Açıklanan verilere göre Erzurum, 2 bin 896 proje başvurusu ile Türkiye genelinde birinci sırada yer aldı.

Bilimsel düşünceyi merkeze alan eğitim anlayışıyla öne çıkan Erzurum, bu başarısıyla araştıran, sorgulayan ve üreten öğrenci profiliyle ülkeye örnek oldu. İl genelinde yürütülen çalışmalar, öğrencilerde proje üretme kültürünü güçlendirdi.

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "TÜBİTAK 2204-A başvuru sayılarında Erzurum’un Türkiye birincisi olması, ilimizde bilim ve araştırma kültürünün güçlü bir şekilde benimsendiğinin somut bir göstergesidir. Bu başarı; azimli öğrencilerimizin, özveriyle rehberlik eden öğretmenlerimizin ve süreci destekleyen okul yöneticilerimizin ortak emeğinin sonucudur. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, bilimi merkeze alan çalışmalarımız artarak devam edecektir."

Ekici, projelere katkı sunan tüm öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek, Erzurum’un bilimsel projelerdeki liderliğini sürdürmeye devam edeceğine olan inancını dile getirdi.

2025–2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAPSAMINDA DÜZENLENEN TÜBİTAK 2204-A LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA...

2025–2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAPSAMINDA DÜZENLENEN TÜBİTAK 2204-A LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI. AÇIKLANAN VERİLERE GÖRE ERZURUM, 2896 PROJE BAŞVURUSU İLE TÜRKİYE GENELİNDE BİRİNCİ SIRADA YER ALARAK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kilis'te Suriyeli Kameraman Zekeriya Elabdullah: 'Çocuklarımın Okulu Bittikten Sonra Ülkeme Döneceğim'
2
Eskişehirli Karikatürcü Furkan Tangüner, Çini Mürekkebiyle Gelir Elde Ediyor
3
BŞEÜ'de Özel Eğitim Öğrencileri Bilimle Buluştu
4
Bilecik İl Müftülüğü 2025'in Son Personel Toplantısını Yaptı
5
Diyarbakır'da Lalebey'de 102 Haneye Kadın Saha Çalışması
6
Diyarbakır Mardin Yolu'nda 14 km'lik Giriş Ağaçlandırması — 5.500 Ağaç, 29.500 Çalı
7
EGİAD 35. Yıl Otoyol Ağaçlandırma Projesi: İzmir-Çeşme Otoyoluna 2 bin 150 Fidan

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor