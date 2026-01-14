Erzurum Uzundere Gölbaşı'nda Vatandaşlar Kapanan Yolları Traktörle Açtı

Kendi İmkanlarıyla Yol Açma Çalışması

Erzurum ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağış, birçok mahallenin yollarının ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Uzundere ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi sakinleri, kapanan yollarını kendi imkanları ile açmak için seferber oldu. Mahalleliler, traktörleriyle kar birikintilerini temizleyerek yolları yeniden trafiğe açtı.

Vatandaşlar, kar yağışı ile birlikte yaşanan yoğunluktan dolayı böyle bir yola başvurduklarını belirtti ve çalışmalara destek veren komşularına teşekkür etti. Böylece mahalle sakinleri gündelik ulaşımlarını sağlamaya devam etti.

