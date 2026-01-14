Erzurum Uzundere Gölbaşı'nda Vatandaşlar Kapanan Yolları Traktörle Açtı

Erzurum'un Uzundere ilçesi Gölbaşı Mahallesi'nde yoğun kar nedeniyle kapanan yollar, vatandaşların traktörlerle yaptığı çalışmalarla açıldı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 10:39
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 10:50
Kendi İmkanlarıyla Yol Açma Çalışması

Erzurum ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağış, birçok mahallenin yollarının ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Uzundere ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi sakinleri, kapanan yollarını kendi imkanları ile açmak için seferber oldu. Mahalleliler, traktörleriyle kar birikintilerini temizleyerek yolları yeniden trafiğe açtı.

Vatandaşlar, kar yağışı ile birlikte yaşanan yoğunluktan dolayı böyle bir yola başvurduklarını belirtti ve çalışmalara destek veren komşularına teşekkür etti. Böylece mahalle sakinleri gündelik ulaşımlarını sağlamaya devam etti.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları