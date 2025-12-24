DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,7 -0,02%
ALTIN
6.191,72 -0,17%
BITCOIN
3.733.201,23 0,92%

Erzurumspor'dan Filistin'e Destek Çağrısı: 1 Ocak Galata Yürüyüşü

Erzurumspor, 1 Ocak 2026'da Galata Köprüsü'nde yapılacak "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin’i unutmuyoruz!" yürüyüşüne vatandaşları davet etti.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 12:11
Erzurumspor'dan Filistin'e Destek Çağrısı: 1 Ocak Galata Yürüyüşü

Erzurumspor'dan Filistin'e Destek Çağrısı

Kulüp, 1 Ocak'taki yürüyüşe katılım çağrısı yaptı

Erzurumspor Kulübü, 1 Ocak 2026 tarihinde İstanbul Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüş için vatandaşlara çağrı yaptı. Etkinlik, Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin’i unutmuyoruz! sloganıyla gerçekleştirilecek.

Kulübün sosyal medya paylaşımında, Onursal Başkan Mehmet Sekmen'in de desteğiyle Türkiye genelinde düzenlenecek yürüyüşe Erzurum'dan güçlü bir katılım sağlanmasının hedeflendiği belirtildi. Erzurumspor, tüm vatandaşları Filistin için farkındalık oluşturmayı amaçlayan yürüyüşe davet etti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ilk maçında Kocaelispor ile oynanan karşılaşma öncesinde her iki takım futbolcuları seremoniye Filistin'e destek pankartıyla çıktı. Pankartın üzerinde, "Filistin yalnız değildir. 1 Ocak 08.30 Galata" yazısı yer aldı.

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, teknik yönetim ve sporcuların her fırsatta Gazze ve Filistin konusundaki hassasiyetlerini sergilediği kaydedildi.

ERZURUMSPOR KULÜBÜ, 1 OCAK 2026’DA İSTANBUL GALATA KÖPRÜSÜ’NDE "SİNMİYORUZ, SUSMUYORUZ, FİLİSTİN’İ...

ERZURUMSPOR KULÜBÜ, 1 OCAK 2026’DA İSTANBUL GALATA KÖPRÜSÜ’NDE "SİNMİYORUZ, SUSMUYORUZ, FİLİSTİN’İ UNUTMUYORUZ!" SLOGANIYLA DÜZENLENECEK YÜRÜYÜŞ İÇİN VATANDAŞLARA KATILIM ÇAĞRISINDA BULUNDU.

ERZURUMSPOR KULÜBÜ, 1 OCAK 2026’DA İSTANBUL GALATA KÖPRÜSÜ’NDE "SİNMİYORUZ, SUSMUYORUZ, FİLİSTİN’İ...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da Özel Eğitim Okulunda Anneler Dikişle Aile Ekonomisine Destek
2
Osmaniye Bahçe'de 221 Deprem Konutunun Anahtarları Teslim Edildi
3
MÜSİAD Gaziantep Başkanı Özdurdu'dan 25 Aralık Mesajı — 104. Yıldönüm
4
İsmet İnönü’nün Torunu Zeynep Bilgehan, Rektör Akpolat’ı Ziyaret Etti
5
Bilecik'te Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü
6
Keçiören Belediyesi'nden Pazar Hijyeni Seferberliği
7
Bilecik’te Cadde ve Sokak Tabelaları Yenileniyor

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor