Erzurumspor'dan Filistin'e Destek Çağrısı: 1 Ocak Galata Yürüyüşü

Erzurumspor'dan Filistin'e Destek Çağrısı

Kulüp, 1 Ocak'taki yürüyüşe katılım çağrısı yaptı

Erzurumspor Kulübü, 1 Ocak 2026 tarihinde İstanbul Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüş için vatandaşlara çağrı yaptı. Etkinlik, Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin’i unutmuyoruz! sloganıyla gerçekleştirilecek.

Kulübün sosyal medya paylaşımında, Onursal Başkan Mehmet Sekmen'in de desteğiyle Türkiye genelinde düzenlenecek yürüyüşe Erzurum'dan güçlü bir katılım sağlanmasının hedeflendiği belirtildi. Erzurumspor, tüm vatandaşları Filistin için farkındalık oluşturmayı amaçlayan yürüyüşe davet etti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ilk maçında Kocaelispor ile oynanan karşılaşma öncesinde her iki takım futbolcuları seremoniye Filistin'e destek pankartıyla çıktı. Pankartın üzerinde, "Filistin yalnız değildir. 1 Ocak 08.30 Galata" yazısı yer aldı.

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, teknik yönetim ve sporcuların her fırsatta Gazze ve Filistin konusundaki hassasiyetlerini sergilediği kaydedildi.

