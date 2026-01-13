Esenyurt Belediyesi Metrobüs Duraklarında Sıcak Çorba İkramı

Esenyurt Belediyesi metrobüs duraklarında sıcak çorba dağıtıyor

Esenyurt Belediyesi, soğuk kış günlerinde vatandaşların yanında olmak amacıyla ilçedeki metrobüs duraklarında çorba ikramı gerçekleştiriyor. Mobil ikram araçlarıyla yapılan uygulama özellikle yoğun saatlerde vatandaşlara sıcak bir mola sunuyor.

Uygulamanın işleyişi

Belediye ekipleri, mobil ikram araçları ile sabah ve akşam yolcu yoğunluğunun olduğu noktalara giderek vatandaşlara çorba ikram ediyor. Uygulama, toplu taşıma kullananların soğuk havalarda evlerine ve işlerine daha sıcak bir başlangıç yapmasını hedefliyor.

Vatandaşlardan gelen tepkiler ve sürece dair bilgi

Uygulama, Esenyurtlular tarafından beğeni ve takdir topluyor. Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’un öncülüğünde hayata geçirilen proje ile ilgili belediye yetkilileri, benzer sosyal destek çalışmalarının kış boyunca aralıksız devam edeceğini bildirdi.

