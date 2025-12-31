Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva Yolda Kaldı

Kar yağışı ve buzlanma denetimi sırasında belediye başkanı araçta mahsur kaldı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda buzlanma meydana gelirken, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva, aracıyla yolda kaldı. Yoldan kalan Başkan Cıva, kendini eleştirirken, o anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeni Mahalle Gurban Tepe mevkiinde denetim yaparken yoğun kar yağışı sonrası buzlanma nedeniyle aracının yolda kaldığını belirten Cıva, "Demek ki, işimizi iyi yapmıyoruz ki yolda kaldık, kendi ilçemizde. Denetleme yaparken araç kaldı" dedi.

Daha sonra Fen İşleri Müdürünü arayarak, "Kadir ne yapıyorsunuz neredesiniz? Beştepe’yi gezeceksiniz de ben Kurban Tepe’de kaldım. Nereyi tuzladınız? Kaldık burada, araba çıkmıyor. Burayı tuzlayın, buradan araba çıkmıyor. Ben kendim kaldım millet de şikayet etmedi. Belediye başkanı yolda kalır mı kendi ilçesinde?" ifadelerini kullandı.

Başkan Cıva, daha sonra yoldan geçen vatandaşlarla sohbet etti ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

