Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva Yolda Kaldı

Karabük Eskipazar'da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle Başkan Serkan Cıva aracının yolda kalması sonrası kendini eleştirdi, o anları sosyal medyada paylaştı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 17:49
Kar yağışı ve buzlanma denetimi sırasında belediye başkanı araçta mahsur kaldı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda buzlanma meydana gelirken, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva, aracıyla yolda kaldı. Yoldan kalan Başkan Cıva, kendini eleştirirken, o anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeni Mahalle Gurban Tepe mevkiinde denetim yaparken yoğun kar yağışı sonrası buzlanma nedeniyle aracının yolda kaldığını belirten Cıva, "Demek ki, işimizi iyi yapmıyoruz ki yolda kaldık, kendi ilçemizde. Denetleme yaparken araç kaldı" dedi.

Daha sonra Fen İşleri Müdürünü arayarak, "Kadir ne yapıyorsunuz neredesiniz? Beştepe’yi gezeceksiniz de ben Kurban Tepe’de kaldım. Nereyi tuzladınız? Kaldık burada, araba çıkmıyor. Burayı tuzlayın, buradan araba çıkmıyor. Ben kendim kaldım millet de şikayet etmedi. Belediye başkanı yolda kalır mı kendi ilçesinde?" ifadelerini kullandı.

Başkan Cıva, daha sonra yoldan geçen vatandaşlarla sohbet etti ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

