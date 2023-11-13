Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak, Antalya illerine kuvvetli yağış uyarısı! Tarih ve saat bilgisi verildi

Şimdiden önlemlerinizi alın! Bu illere yoğun yağış geliyor! Tüm detaylar haberimizde.

Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak, Antalya illerine kuvvetli yağış uyarısı! Tarih ve saat bilgisi verildi
Yayın Tarihi:

Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayın! Meteoroloji yağış uyarılarını tek tek paylaştı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ŞEMSİYESİZ DIŞARI ÇIKMAYIN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahminlerine göre ülkenin batı kesimleri çok bulutlu olacak. Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi kıyı kesimi, Manisa, Antalya, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın il çevreleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Marmara Bölgesi, Çanakkale, Balıkesir ili batı ilçesi, İzmir'in kuzey kesimi, Zonguldak, Düzce Muğla ili kıyı kesiminde kuvvetli yağış olacak. İzmir, Balıkesir, Manisa, Aydın ilinde şiddetli yağmur bekleniyor. Şiddetli yağış sebebiyle yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşım aksaklıkları, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, hortum gibi durumlara karşı tedbir alınması gerekiyor. 

12 il için önemli yağış uyarıları yapıldı

Rüzgar genel olarak Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege Bölgesi güney kesimlerinden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek, olumsuz durumlara karşı tedbir almak gerekiyor. Yağışlar Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın illeri için gök gürültülü sağanak yağış beklentisi sebebiyle turuncu kodlu uyarı yapıldı. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bilecik illeri ise sarı kodla uyarıldı.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölge geneli parçalı bulutlu olacak.

-Van 14 derece ve parçalı bulutlu olacak.

-Erzurum 15 derece ve parçalı bulutlu olacak.

-Kars 14 derece ve parçalı bulutlu olacak.

-Malatya 20 derece ve parçalı bulutlu olacak. 

Öne Çıkanlar
Dolarda rekor için tarih verildi! Ünlü ekonomist 1 doları olanı bile uyardı Dolarda rekor için tarih verildi! Ünlü ekonomist 1 doları olanı bile uyardı
Uzun ömrün sırrı bu besinlerde! Ev yapımı, sağlıklı ve kilo da aldırmıyor Uzun ömrün sırrı bu besinlerde! Ev yapımı, sağlıklı ve kilo da aldırmıyor
Yüksek kaldıraçlı işlemler nedir? Yüksek kaldıraçlı işlem yaparken dikkat edilmesi gerekenler nedir? Yüksek kaldıraçlı işlemler nedir? Yüksek kaldıraçlı işlem yaparken dikkat edilmesi gerekenler nedir?
Çok Okunanlar
Bu bitkiye el sürmek yürek ister! Koparmak 245 bin TL cezadan başlıyor Bu bitkiye el sürmek yürek ister! Koparmak 245 bin TL cezadan başlıyor Kıyafetlere bulaşan fondöten lekesini silgi gibi siliyor! Sadece bir damlası leke bırakmıyor Kıyafetlere bulaşan fondöten lekesini silgi gibi siliyor! Sadece bir damlası leke bırakmıyor İş Bankası 6 ilde personel alımı yapacak! İki pozisyon için başvurular açıldı İş Bankası 6 ilde personel alımı yapacak! İki pozisyon için başvurular açıldı A101 ucuza iPhone 15 satıyor! Bayilerden ucuz fiyata yetişen alıyor A101 ucuza iPhone 15 satıyor! Bayilerden ucuz fiyata yetişen alıyor KPSS 60 puanla üniversiteye personel alımı! Lise, üniversite mezunlarına iş fırsatı KPSS 60 puanla üniversiteye personel alımı! Lise, üniversite mezunlarına iş fırsatı Kamuya KPSS'li KPSS'siz personel alımı başlatıldı! En az lise mezunu olana bu kadrolarda iş var Kamuya KPSS'li KPSS'siz personel alımı başlatıldı! En az lise mezunu olana bu kadrolarda iş var