Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak, Antalya illerine kuvvetli yağış uyarısı! Tarih ve saat bilgisi verildi

Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayın! Meteoroloji yağış uyarılarını tek tek paylaştı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ŞEMSİYESİZ DIŞARI ÇIKMAYIN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahminlerine göre ülkenin batı kesimleri çok bulutlu olacak. Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi kıyı kesimi, Manisa, Antalya, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın il çevreleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Marmara Bölgesi, Çanakkale, Balıkesir ili batı ilçesi, İzmir'in kuzey kesimi, Zonguldak, Düzce Muğla ili kıyı kesiminde kuvvetli yağış olacak. İzmir, Balıkesir, Manisa, Aydın ilinde şiddetli yağmur bekleniyor. Şiddetli yağış sebebiyle yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşım aksaklıkları, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, hortum gibi durumlara karşı tedbir alınması gerekiyor.





Rüzgar genel olarak Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege Bölgesi güney kesimlerinden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek, olumsuz durumlara karşı tedbir almak gerekiyor. Yağışlar Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın illeri için gök gürültülü sağanak yağış beklentisi sebebiyle turuncu kodlu uyarı yapıldı. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bilecik illeri ise sarı kodla uyarıldı.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölge geneli parçalı bulutlu olacak.

-Van 14 derece ve parçalı bulutlu olacak.

-Erzurum 15 derece ve parçalı bulutlu olacak.

-Kars 14 derece ve parçalı bulutlu olacak.

-Malatya 20 derece ve parçalı bulutlu olacak.