Eskişehir'de 74 Yaşındaki Kadın 9 Saat Kuş Yemi Satarak Cezaevindeki Yakınlarını Geçindiriyor

Eskişehir'de 74 yaşındaki kadın günde 9 saat kuş yemi satarak cezaevindeki yakınlarını geçindiriyor

Eskişehir'de 74 yaşındaki Gül Hanım Dal, sağlık sorunlarına rağmen Reşadiye Camii’nin avlusunda kuş yemi satarak hayatını kazanıyor. Elde ettiği gelirle cezaevinde bulunan iki yakınına bakıyor; çevresindeki komşu ve arkadaşlarından da destek alıyor.

Hastalıkları ve çalışma koşulları

Dal, 5 farklı hastalıkla mücadele ettiğini belirtiyor ve çalışma zorunluluğunu şöyle anlatıyor: "Ben fakirlikten burada oturuyorum. Cezaevinde olan 2 insanım var. Buradan kazandığımla onlara bakıyorum. Arkadaşlarım, komşularım bana yardım ediyorlar. Çok hastayım. Bronşit, astım, tansiyon, şeker ve KOAH’ım var, bir yığın ilaç kullanıyorum. Soğukta çalışmak zor, çok öksürüyorum. Sürekli hastaneye gidip geliyorum. Hemen hemen her gün buradayım. Saat 10.00 gibi geliyorum, 17.00’ye kadar duruyorum. Benim durumumu buradakiler biliyorlar. Koca Eskişehir beni tanıyor. Allah razı olsun, halkımız çok duyarlı. Bazısı 10 TL veriyor, bazısı 20 TL veriyor, günlük yaklaşık 100-150 TL kazanıyorum. Olana bereket. Eşim 23 sene önce kanserden vefat etti."

Komşularından destek ve tanıklık

Çevre sakinlerinden Dudu Aytekin ise yaşlı kadının durumunu şöyle aktarıyor: "Komşumun durumu ortada. Bu kadın bildiğiniz kadınlardan değil, hasta yazık. Parayla alır, parayla satar. Yoldan geçenlerden para toplayan insanlardan değil. Çok sevap buna yardım etmek. Ben bunu 10-20 yıldır tanıyorum. 10 yıldır buradayım. Allah kabul etsin, hiç boş çevirmem ama olmadığı zaman da oluyor."

Gül Hanım Dal'ın günde uzun saatler ayakta kalarak sürdürdüğü satış, hem sağlık sorunları hem de ekonomik zorluklar çerçevesinde çevreden destek alarak devam ediyor.

ESKİŞEHİR'DE 74 YAŞINDAKİ BİR VATANDAŞ 5 FARKLI HASTALIĞI VARKEN SOKAKTA 9 SAAT KUŞ YEMİ SATARAK KAZANDIĞI PARA İLE CEZAEVİNDE KALAN YAKINLARINA BAKIYOR.