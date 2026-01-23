Eskişehir'de Anadolu'nun Geleneksel Gelinbaşları Yeniden Hayat Buluyor

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü, unutulmaya yüz tutmuş Anadolu gelinbaşlarını kadın el emeğiyle aslına uygun şekilde restore edip yaşatıyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 10:11
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 10:11
Eskişehir'de Anadolu'nun Geleneksel Gelinbaşları Yeniden Hayat Buluyor

Eskişehir'de Anadolu'nun Geleneksel Gelinbaşları Yeniden Hayat Buluyor

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde yürütülen proje sayesinde, Türkiye'nin dört bir yanındaki unutulmaya yüz tutmuş yöresel düğün gelenekleri yeniden canlanıyor. Kadınların el emeğiyle geleceğe taşınan gelinbaşları, Anadolu kültürünün zengin dokusunu gün yüzüne çıkarıyor.

Projenin hedefi ve uygulama şekli

El Sanatları Bölümü'nde bir araya gelen kadınlar, farklı illerin kendine has motif ve tekniklerini tek tek araştırıp aslına uygun şekilde yeniden üretimini yapıyor. Tozakbaşından tel kırmaya, pullu işlemelerden firketelere kadar pek çok tarihi doku, usta ellerde adeta bir zaman yolculuğuna dönüşüyor.

Kültürel mirası yaşatmaya devam ediyoruz

Gülten Hisaroğlu, 12 yıllık Usta Öğretici projenin önemini şu sözlerle aktardı:

Burada her yörenin farklı bir hikayesini, farklı bir gelinbaşını çalışıyoruz. Kimisi tozakbaşı, kimisi pullu, kimisi ise tel kırma; her biri illerimize göre değişen ayrı birer sanat eseri. Bu çalışmaları yaparken sadece eski eşyaları restore etmiyoruz, aynı zamanda o dönemdeki kadınların pulları işlerken hissettikleri duyguları ve o anki ruhu da yaşıyoruz. Anadolu’nun gelinbaşları kadınların elinde yeniden hayat buluyor ve bizler de özümüzü unutmamak, unutturmamak adına bu kültürel mirası yaşatmaya devam ediyoruz.

ESKİŞEHİR OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN GELENEKSEL GELİNBAŞLARI PROJESİYLE...

ESKİŞEHİR OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN GELENEKSEL GELİNBAŞLARI PROJESİYLE, TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAKİ UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ YÖRESEL DÜĞÜN GELENEKLERİ KADINLARIN EL EMEĞİYLE GELECEĞE TAŞINIYOR.

ESKİŞEHİR OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN GELENEKSEL GELİNBAŞLARI PROJESİYLE...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karasu Çayı’nda Çıplak Elle Yayın Balığı Avı — Suat Çetindere
2
Kütahya ve Uşak Belediyeleri İş Birliğini Güçlendiriyor
3
Sivas Beyaza Büründü: Tarihi Kent Meydanı Karla Kaplandı
4
Yozgat'ta Kar ve Sis Sürücüleri Zora Soktu
5
Bingöl'de Kar Yeniden Etkili: Tuzlama ve Yol Güvenliği Çalışmaları Başladı
6
Gökçe'de Dere Taşkını: Ula'da 'Turuncu Kod' Sağanak Hayatı Felç Etti
7
Eray Aktaş’ın Organ Bağışı 19 Yaşındaki Elif’e Hayat Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları