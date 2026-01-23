Eskişehir'de Anadolu'nun Geleneksel Gelinbaşları Yeniden Hayat Buluyor

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde yürütülen proje sayesinde, Türkiye'nin dört bir yanındaki unutulmaya yüz tutmuş yöresel düğün gelenekleri yeniden canlanıyor. Kadınların el emeğiyle geleceğe taşınan gelinbaşları, Anadolu kültürünün zengin dokusunu gün yüzüne çıkarıyor.

Projenin hedefi ve uygulama şekli

El Sanatları Bölümü'nde bir araya gelen kadınlar, farklı illerin kendine has motif ve tekniklerini tek tek araştırıp aslına uygun şekilde yeniden üretimini yapıyor. Tozakbaşından tel kırmaya, pullu işlemelerden firketelere kadar pek çok tarihi doku, usta ellerde adeta bir zaman yolculuğuna dönüşüyor.

Kültürel mirası yaşatmaya devam ediyoruz

Gülten Hisaroğlu, 12 yıllık Usta Öğretici projenin önemini şu sözlerle aktardı:

Burada her yörenin farklı bir hikayesini, farklı bir gelinbaşını çalışıyoruz. Kimisi tozakbaşı, kimisi pullu, kimisi ise tel kırma; her biri illerimize göre değişen ayrı birer sanat eseri. Bu çalışmaları yaparken sadece eski eşyaları restore etmiyoruz, aynı zamanda o dönemdeki kadınların pulları işlerken hissettikleri duyguları ve o anki ruhu da yaşıyoruz. Anadolu’nun gelinbaşları kadınların elinde yeniden hayat buluyor ve bizler de özümüzü unutmamak, unutturmamak adına bu kültürel mirası yaşatmaya devam ediyoruz.

