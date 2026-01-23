Eskişehir'de Ara Tatilde Okul Bakımları Yükümlüler Tarafından Yapılıyor

Denetimli Serbestlik koordinasyonunda Eskişehir'de ara tatilde Devlet Malzeme Ofisi okullarında temizlik, tadilat ve düzenleme çalışmaları yükümlülerce yapıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 15:48
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 15:48
Eskişehir'de Ara Tatilde Okul Bakımları Yükümlüler Tarafından Yapılıyor

Eskişehir'de ara tatilde okul bakımları yükümlüler tarafından yapılıyor

Eskişehir'de, Kamuya Yararlı Bir İşte Ücretsiz Çalışma Yükümlülüğü kapsamında ara tatilde bulunan eğitim kurumlarında bakım ve düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalar, eğitim-öğretim dönemini aksatmayacak şekilde planlanarak okulların fiziksel koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlıyor.

Çalışmanın kapsamı

Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Devlet Malzeme Ofisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Devlet Malzeme Ofisi Özel Eğitim Meslek Okulunda yükümlüler; temizlik, tadilat, istifleme ve taşıma gibi işlerde görev aldı. Yapılan faaliyetlerle ortak kullanım alanları daha düzenli ve temiz hale getirildi.

Amaç ve devamı

Projeyle, kamu kaynaklarının korunması ve toplumsal faydanın artırılması hedeflenirken, yükümlülerin topluma kazandırılması ve sorumluluk bilincinin geliştirilmesi de amaçlandı. Kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde yürütülen çalışmaların ara tatil dönemi boyunca devam edeceği bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

