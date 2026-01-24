Eskişehir'de Aylardır Kilitli Bisikletin Sepeti Çöp Kutusuna Dönüştü

Eskişehir'in en işlek noktalarından biri olan Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesindeki bir ağaca aylardır kilitli bırakılan bisiklet, bölgedeki çevre kirliliğinin simgesi haline geldi. Çevrede yeterli çöp kutusu bulunmasına rağmen bisikletin sepeti atıklarla doldu ve görüntü tepki çekti.

Adeta çöp konteyneri oldu

Bisikletin sepeti, işlevinin tamamen dışına çıkarak adeta bir çöp konteynerine döndü. Sepette plastik su şişeleri, kağıt atıklar, meyve suyu kutuları ve çeşitli ambalajların gelişi güzel biriktirildiği görüldü. Çöp kutularının hemen yakınında bulunmasına rağmen bu atıkların bisiklet sepetine atılması, çevre duyarsızlığının boyutunu ortaya koydu.

Her şey 1-2 kişinin çöp atmasıyla başladı

Bölgedeki esnaftan edinilen bilgiye göre, söz konusu bisiklet aylardır aynı noktada kilitli şekilde duruyor. Esnaf, kirliliğin zaman içinde arttığını, başlangıçta 1-2 kişinin sepeti çöp kutusu gibi kullanmasının ardından diğer geçiş yapanların da aynı alışkanlığı benimsediğini aktardı.

Kötü görüntü tepki çekiyor

Kaldırımda duran bisikletin sepetindeki çöp yığını, İstiklal Mahallesi sakinleri ve bölgeden geçenler için hem hijyen hem de görsel açıdan rahatsız edici bir tablo oluşturuyor. Bir yıldır sahipsiz kalan ve artık bir "çöp sepetine" dönüşen bisikletin akıbeti ise vatandaşların merak konusu olmaya devam ediyor.

