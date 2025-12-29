DOLAR
Eskişehir'de Buzlanma Kabusu: Cengiz Kurutepe'den Buz Çözücü Sprey Önerisi

Eskişehir'de Cengiz Kurutepe, araçlardaki buzlanma için 90-180 TL arası buz çözücü spreyleri ve ılıksu kullanımında dikkat uyarısı yapıyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:38
Eskişehir'de Buzlanma Kabusu: Cengiz Kurutepe'den Buz Çözücü Sprey Önerisi

Eskişehir'de araçlarda buzlanma kabusu: Buz çözücü sprey çözümü

Eskişehir'de kış mevsiminin başlamasıyla araç camlarında oluşan buzlanma ve kırağı, sürücüler için ciddi bir sorun haline geldi. Uzun yıllardır esnaflık yapan Cengiz Kurutepe, vatandaşlara pratik ve güvenli çözümler öneriyor.

Esnafın tavsiyesi: Buz çözücü sprey

"Kışın gelmesiyle karlar olmasa bile buzlanma ve buz kırağı, şoförlerin korkulu belaları olmaya başladı. Bu duruma şoförler çeşitli çözümler buluyorlar. Şoförler için en kolay ve en güzel çözüm, arabaları buzlanmaya karşı sprey almaktır. Bu sprey camın üzerine sıkılarak buzun rahat bir şekilde eritilmesini sağlar. Ayrıca, anahtarın donma nedeniyle kapıyı açamaması durumunda, anahtarlık bölgesine sıkılmak üzere buz sökücüyü de kullanıyorlar" dedi.

Maliyet ve alternatif yöntemler

"Vatandaşlar bu spreyleri almadığı zamanlarda, camın üzerine direkt sıcak su dökerlerse, ısı farkı nedeniyle cam kırılmaları meydana gelebilir ve cam çatlayabilir. Bu, ciddi bir sıkıntıya neden olur. Benim sattığım spreylerin fiyatları 90 TL ile 180 TL arasında değişiyor. Aslında çok cüzi miktarlar ödeyerek vatandaşlar, belki de on bin liralık cam masrafından kurtulmuş oluyorlar. Gene de su ile yapacak vatandaşlar var ise de sıcak su yerine daha ılıksı kullanmaları camın çatlama ihtimalini azaltır fakat gene de garanti değildir. Ayrıca, arabanın çakmaklığına takılan bir ürün var. Bu ürün, hem buz kazıyıcısı hem de camın üzerindeki buzu rahat bir şekilde eritebilmek için tasarlanmıştır. Araba çakmaklığından çalışır. Vatandaşlar bu ürünü çok önemsiyor ve arabalarında bulunduruyorlar, özellikle uzun yollara gittikleri zamanlarda yolda kalma ihtimaline karşı iyi bir şey olduğunu düşünüyorlar" ifadelerini kullandı.

Özetle, Kurutepe sürücülere buz çözücü sprey ve çakmaklığa takılan eriyici-kazıyıcı ürünleri tavsiye ediyor; sıcak su kullanımında ısı farkına bağlı cam çatlama riski konusunda uyarıda bulunuyor.

