Eskişehir'de Dondurucu Soğuğa Rağmen Gondol Seferlerine İlgi

Kış manzarasında gondol keyfi sürüyor

Eskişehir'de etkili olan kar yağışının ardından kentte hava hissedilir derecede soğudu; buna rağmen gondol seferlerine olan rağbet devam ediyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün tahmin ettiği üzere kar yağışının ardından kent merkezinde sıcaklık eksi 2 dereceye kadar düştü. Buna rağmen Porsuk Çayı'ndaki gondol seferleri, soğuğa aldırış etmeyen vatandaşların ilgisini çekti.

Soğuk havaya karşı eldivenlerini ve berelerini giyen vatandaşlar, gondola binerek çevredekileri hayrete düşürdü. Çocuklarıyla ve aileleriyle birlikte tur atanlar, Porsuk Çayı'nda oluşan kış manzarasının tadını çıkardı.

Gondol turu yapanların görüntüleri, çevredeki vatandaşların meraklı bakışları arasında dikkati çekti ve kent merkezinde kışın farklı bir renk oluşturdu.

