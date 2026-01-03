DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.871.765,86 -0,4%

Eskişehir'de Dondurucu Soğuk Sokak Hayvanlarının Yaşamını Zorluyor

Eskişehir'de eksi dereceler sokak hayvanlarının yaşamını zorlaştırdı; duyarlı vatandaşlar battaniye, minder ve yem bırakarak destek sağladı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 15:31
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 15:31
Eskişehir'de Dondurucu Soğuk Sokak Hayvanlarının Yaşamını Zorluyor

Eskişehir'de Dondurucu Soğuk Sokak Hayvanlarının Yaşamını Zorluyor

Kentte etkisini hissettiren kış şartları, sadece vatandaşları değil Eskişehir sokaklarındaki hayvanları da olumsuz etkiledi. Hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesiyle birlikte sokak hayvanlarının yaşam koşulları zorlaştı.

Duyarlı Vatandaşların Yardım Çabaları

Kent merkezinde bazı duyarlı vatandaşlar, soğukla mücadele eden hayvanları korumak amacıyla çevreye battaniye ve minder bıraktı. Üşüyen bazı köpekler, bırakılan battaniyelerin içine girerek ısınmaya çalıştı.

Diğer yandan güvercinler, ağaçların diplerine konulan yemleri tüketerek beslenmeye devam etti. Yerel halkın bu müdahaleleri, soğuk havada sokak hayvanlarının yaşam koşullarını bir nebze de olsa iyileştirmeyi hedefliyor.

Kış mevsiminin etkisiyle artan soğuklar, kent genelinde sokak hayvanlarının korunmasına yönelik duyarlılığı yeniden gündeme getirdi.

ESKİŞEHİR'DE HAVA SICAKLIKLARININ EKSİ DERECELERE DÜŞMESİYLE BİRLİKTE SOKAK HAYVANLARININ YAŞAMI...

ESKİŞEHİR'DE HAVA SICAKLIKLARININ EKSİ DERECELERE DÜŞMESİYLE BİRLİKTE SOKAK HAYVANLARININ YAŞAMI ZORLAŞIRKEN, BAZI DUYARLI VATANDAŞLAR ÇEVREYE MİNDER VE BATTANİYE BIRAKTI.

ESKİŞEHİR'DE HAVA SICAKLIKLARININ EKSİ DERECELERE DÜŞMESİYLE BİRLİKTE SOKAK HAYVANLARININ YAŞAMI...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da 3,5 Yaşındaki Lavin Greyderle Ambulanstan Hastaneye Taşındı
2
Şırnak'ta Çığ Nedeniyle Kapanan Yol Ulaşıma Açıldı
3
Malatya Akçadağ'da bin 600 rakımda kar keyfi — Kozluca'da arkadaşların ilginç eğlencesi
4
Kumluca-Kemer Karayolu'nda Heyelan: D-400'e Kayalar Yola Saçıldı
5
Gümüşhane’de Yaban Hayvanlarına Yemleme Seferberliği
6
Van'dan 'Gazze’yi Unutmayın' Çağrısı — Van Filistin’e Destek Platformu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları