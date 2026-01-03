Eskişehir'de Dondurucu Soğuk Sokak Hayvanlarının Yaşamını Zorluyor

Kentte etkisini hissettiren kış şartları, sadece vatandaşları değil Eskişehir sokaklarındaki hayvanları da olumsuz etkiledi. Hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesiyle birlikte sokak hayvanlarının yaşam koşulları zorlaştı.

Duyarlı Vatandaşların Yardım Çabaları

Kent merkezinde bazı duyarlı vatandaşlar, soğukla mücadele eden hayvanları korumak amacıyla çevreye battaniye ve minder bıraktı. Üşüyen bazı köpekler, bırakılan battaniyelerin içine girerek ısınmaya çalıştı.

Diğer yandan güvercinler, ağaçların diplerine konulan yemleri tüketerek beslenmeye devam etti. Yerel halkın bu müdahaleleri, soğuk havada sokak hayvanlarının yaşam koşullarını bir nebze de olsa iyileştirmeyi hedefliyor.

Kış mevsiminin etkisiyle artan soğuklar, kent genelinde sokak hayvanlarının korunmasına yönelik duyarlılığı yeniden gündeme getirdi.

