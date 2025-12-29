Eskişehir'de Dükkan Önündeki 'Suzi' İçin Astıkları Not Dikkat Çekti

Eskişehir'in Yunus Emre Caddesi'nde faaliyet gösteren bir işletmede çalışan hayvansever personelin, sokakta besledikleri kedi için dükkan duvarına astığı not ilgi çekti. Hem esnafın duyarlılığı hem de notun samimi dili, çevreden geçenlerin dikkatini çekti.

Notun içeriği ve tepki

'Ben Suzi, dilenci değilim. Ağzımda yara var, yaş mama ikram etmek istersen hayır demem' ifadelerinin yer aldığı not, kedinin ağzından yazılmış gibi dükkan duvarına asıldı. Notun hemen yanı başında ise 'Hayvanlara merhametli olmayı peygamberimden öğrendim' yazılı bir kaplama bulundu.

Çevreden geçen vatandaşlar, ortaya çıkan bu ilginç ve sıcak görüntüyü cep telefonu kameralarıyla kaydetti ve fotoğrafladı. İşletme çalışanlarının duyarlı davranışı, sokak hayvanlarına yönelik örnek bir yaklaşım olarak öne çıktı.

Kedinin hali

Soğuk havaya rağmen yuvasının içine girmek yerine yuvasının üzerinde oturan sevimli kedi Suzi'nin keyfinin yerinde olduğu gözlendi. Bu sakin tutum, notun yarattığı ilginç görüntüyü daha da anlamlı kıldı.

