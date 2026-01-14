Eskişehir'de İnşaatta 'Bahar Havası': Isıtıcılarla 20-25 derece

İstiklal Mahallesi'nde soğuk havaya karşı kurulan ısıtma sistemiyle iç mekan çalışmaları sürüyor

Eskişehir'de etkili olan dondurucu soğuklar hayatı zorlaştırırken, inşaat sektöründe çalışanlar kendi çözümleriyle sahada kalıyor. 25 yıllık seramik ustası Nail Deniz, kent merkezindeki İstiklal Mahallesi'nde devam eden şantiyede kurdukları ısıtma sistemi sayesinde dışarıdaki dondurucu havaya rağmen içerde mont giymeden çalışabildiklerini söyledi.

Deniz, şehirde son bir aydır termometrelerin gece sıfırın altında seyrettiğini ve açık havada çalışan işçilerin bu koşullarda zorluk yaşadığını belirtti. Deniz'in ifadeleri şu şekilde: "Havalar soğuk ama bizim içeride altı tane ısıtıcımız var. Camlar takılı olduğu için içeride herhangi bir sıkıntımız yok. Dışarıda hava çok soğuk olduğundan dolayı kimse çalışamaz; özellikle dış cephede çalışma yapılması mümkün değil. Ancak biz içeride kurduğumuz 5-6 tane ısıtıcıyla ortamı ısıtıyoruz. İçerideki ısıyı 20-25 derecenin altına düşmeyecek şekilde sabit tutuyoruz".

"Kalın montlarla çalışmak imkansız" diyen Deniz, inşaat işinin hareket gerektirdiğini ve kalın kıyafetlerin iş yapmayı zorlaştırdığını vurguladı: "Üzerimizde mont veya yelek var ama çalışırken o kalın montları giyemeyiz, onlarla iş yapamayız. Isıtıcılar sayesinde montsuz bir şekilde rahatça çalışabiliyoruz. Ben şu an bu şekilde çalışıyorum, üzerime mont giymeme gerek kalmıyor. İçerisi sıcak olduğu için montlarımızı çıkarıp işimize odaklanabiliyoruz".

Deniz, aşırı soğukların iş sağlığı ve güvenliği açısından çalışmayı engellediği durumlarda işlerin durduğunu da açıkladı: "Çok soğuk olduğu günlerde eğer çalışılmayacak durumdaysa zaten iş yapılmıyor. Kurumlar da bu konuda titiz; aşırı soğuklarda çalışmamıza izin vermiyorlar. Hem onlar izin vermiyor hem de biz sağlığımız için çalışmıyoruz. Bu yüzden hava şartları kaynaklı ciddi bir mağduriyet yaşamıyoruz."

SERAMİK KESİMİ YAPAN BİR İNŞAAT İŞÇİSİ